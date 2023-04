Slováci v príprave na majstrovstvá sveta neudržali dvojgólový náskok, s Nemcami prehrali po predĺžení

Slovenská hokejová reprezentácia prehrala v príprave na májové majstrovstvá sveta už štvrtý zápas za sebou. Po minulotýždňových dvoch neúspechoch v Ostrave-Porube s domácimi Čechmi a piatkovej prehre s Nemcami v Žiline nepochodili zverenci trénera Craiga Ramsayho ani v sobotňajšej odvete proti Nemcom v Trenčine. Slováci viedli v druhej tretine 3:1, ale napokon prehrali 3:4 po predĺžení.

Regenda zakončil akciu Chromiaka

Nemci vstúpili do zápasu lepšie. V úvodných sekundách sa dostali do prečíslenia dvoch proti jednému Wiederer s Bokkom, no druhý menovaný netrafil bránku. V druhej minúte po ďalšom protiútoku pomohla Tomekovi tyčka.

Na prvý gól čakali diváci do 18. minúty, keď Pavol Regenda v druhej slovenskej presilovke úspešne zakončil akciu Chromiaka. Zakrátko mohol skórovať aj Čacho, ale Strahlmeier ho vychytal.

Druhá tretina priniesla až päť presných zásahov, tri z nich od hosťujúcich hráčov. V 27. sekunde Richard Pánik zvýšil náskok Slovenska na 2:0 po kombinácii s Lantošim, no už po dvoch minútach Nemci znížili stav vďaka presnej strele Daniela Fischbucha z medzikružia. V 28. minúte Regenda obnovil dvojgólový náskok domácich po nezištnej prihrávke od Sukeľa.

Nemci udreli v záverečnej minúte

V 35. minúte sa dostali do prečíslenia Baláž s Lantošim, no gólom sa neskončil. Nemci udreli v záverečnej minúte dvakrát v priebehu 47 sekúnd. Najskôr Fischbuch strelil kontaktný gól z protiútoku a sekundu pred koncom tretiny Moritz Müller prekonal Tomeka presnou strelou z kruhu.

V úvodných sekundách tretej časti hry pomohla žŕdka aj Nemcom, trafil ju Pánik po individuálnej akcii. V 45. minúte sa dostal do samostatného úniku Noebels, ale Tomeka neprekonal.

Zakrátko zraneného Tomeka vystriedal v bránke Latkóczy. V 53. minúte mohli Nemci zavŕšiť, no obrat Latkóczy výborne zakročil a po ňom aj Lantoši na bránkovej čiare.

Pánik spôsobil vylúčenie

V 58. minúte sa opäť zaskvel slovenský gólman a udržal remízový stav, ktorý zostal v platnosti až do konca tretiny. V úvode predĺženia Pánik spôsobil vylúčenie Slovenska za priveľa hráčov na ľade a nemecký kapitán Moritz Müller v presilovke rozhodol o triumfe hostí 4:3. Za najlepších hráčov duelu vyhlásili Matúša Sukeľa a Nica Sturma.

„Mali sme trochu problémy s napádaním súperov. Strácali sme veľa a pukov a neboli sme veľmi silní v súbojoch. Nemci ich vyhrávali viac a tam bol najväčší rozdiel. Naša identita je taká, že chceme napádať a vytvárať tlak na súpera v ich pásme, získavať tak puky a útočiť. Určite to môže byť lepšie, ale s touto fázou môžeme byť spokojní. Chromiak s Regendom spolu vyzerali dobre. Vytvárali si šance a boli rýchli. Dali pekné góly a nám sa páčili,“ zhodnotil súboj asistent trénera Peter Frühauf v prenose RTVS Šport. Uviedol tiež, že Tomek nie je vážne zranený o pár dní by mal byť v poriadku.