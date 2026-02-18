Slováci v iniciatíve „Teplo pre Ukrajinu“ vyzbierali viac ako 1,1 milióna eur na nákup generátorov

Zbierku „Teplo pre Ukrajinu“ podporilo už viac ako 20-tisíc Slovákov, vďaka ich solidarite sa podarilo vyzbierať vyše 1,15 milióna eur na nákup generátorov a nabíjacích staníc pre ukrajinské mestá. Informovala o tom Yelyzaveta Derevynska z Veľvyslanectva Ukrajiny v Slovenskej republike, ktoré zbierku iniciovalo spolu s partnermi. Pripomenula, že 13. februára bolo do Kyjeva doručených 16 generátorov rôznej kapacity a dve súpravy nabíjacích staníc, ktoré boli zakúpené v rámci iniciatívy.
Primátor Kyjeva ďakuje Slovensku
„V mene obyvateľov Kyjeva ďakujem našim slovenským priateľom — 20 000 Slovákom, ktorí vyzbierali 1 150 000 eur v čase, keď Ukrajina čelí útokom a zápasí s výrazným nedostatkom energie a tepla,“ uviedol primátor hlavného mesta Vitalij Klyčko, ktorý pomoc osobne privítal. Najvýkonnejšie generátory sú určené pre potreby kyjevských škôl, medzi nimi aj 128. lýcea mesta Kyjev.
„Viac ako 1000 detí z našej školy je momentálne na dištančnom vzdelávaní, pretože budova nemá kúrenie. Mnohé deti a učitelia pritom nemajú doma stabilnú elektrinu, aby sa mohli pripojiť na vyučovanie. Takýto dar – generátor – je pre nás mimoriadne dôležitý, aby sme zabezpečili svetlo a teplo a umožnili deťom pokračovať vo vzdelávaní. Ďakujeme slovenskému národu, je to obrovská pomoc,“ vyjadrila sa riaditeľka školy Natália Karmuf.
Pomoc získa aj Odesa
Riaditeľ humanitárnej organizácie ADRA Stanislav Bielik zdôraznil, že v rámci iniciatívy spolu s ďalšími 11 organizáciami už doručili generátory do šiestich zasiahnutých ukrajinských regiónov, pričom pracujú na tom, aby pomoc získala aj Odesa. „Máme spoločný sen — aby Ukrajina tieto generátory už nikdy nepotrebovala,“ dodal. Okrem hlavného mesta Ukrajiny pomoc z iniciatívy smerovala aj do Sumy a Sumskej oblasti, Černihivu, Dnipra, Charkiva a Záporižžia. V pláne sú aj ďalšie dodávky, vrátane Odesy.
Derevynska dodala, že „Teplo pre Ukrajinu“ je odpoveďou na systematické ruské útoky na energetickú infraštruktúru, v dôsledku ktorých počas tuhých mrazov ostávajú milióny Ukrajincov bez svetla a kúrenia.
„Vďaka podpore slovenskej spoločnosti generátory už dnes fungujú v nemocniciach, školách a na objektoch kritickej infraštruktúry a pomáhajú mestám vydržať,“ uzavrela, pripomínajúc, že zbierka pokračuje na https://donio.sk/teplo-pre-ukrajinu.