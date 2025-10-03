Slováci v Austrálii stále bez medaily. Paňková vo finále K1 skončila ôsma

Aj po piatkových pretekoch na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v austrálskom Sydney zostáva slovenská výprava bez medaily. Vo finále disciplíny K1 malo Slovensko zastúpenie iba vďaka Zuzane Paňkovej.
Dvadsaťročná Košičanka predviedla jazdu bez trestných sekúnd, ale nechala vo vode pár sekúnd navyše a stačilo to na ôsme miesto. Deň predtým skončila vo finále C1 šiesta.
Vyhodilo ju z valca
„Nevyšiel jej prejazd valcom, kde ju vyhodilo. Možno sa to ani nezdá, ale stratila tam nejaké dve sekundy. Niečo podobné sa stalo vo finále aj predtým Maťovi Beňušovi,“ komentoval Ladislav Škantár, olympijský víťaz v disciplíne C2 z Ria de Janeiro 2016, v priamom prenose STVR.
Zwoliňskej double
Majsterkou sveta v K1 sa stala Poľka Klaudia Zwoliňská. Bezchybnou jazdou bez trestných sekúnd zvíťazila s náskokom 1,77 s pred Britkou Kimberley Woodsovou a 3,52 s pred Austrálčankou Kate Eckhardtovou. Deň predtým 26-ročná Poľka ovládla aj disciplínu C1, a tak si z Penrithu vezie zlaté double.
Ďalši traja neuspeli
Pôvodne chcelo v piatok zabojovať o cenné kovy v K1 kvarteto Slovákov, ale Soňa Stanovská, Martin Halčin a Jakub Grigar v semifinále singlkajaku neuspeli a do finálovej dvanástky nepostúpili. Smolu mala Stanovská, ktorá skončila trinásta a od finálovej účasti ju delila jediná priečka.
Na záver kajak kros
Halčin bol v konečnom účtovaní pätnásty a Grigar až dvadsiaty ôsmy, lebo na bránke číslo 12 „chytil“ nepopulárnu päťdesiatku.
V sobotu svetový šampionát vyvrcholí vyraďovacími jazdami kajak krosu so Stanovskou, Paňkovou, Grigarom aj Halčinom.