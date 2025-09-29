Grigar siahal v úvode majstrovstiev sveta vo vodnom slalome na medailu - VIDEO

V austrálskom Penrithe neďaleko Sydney sa v pondelok začali majstrovstvá sveta vo vodnom slalome a hneď v úvode atakoval medailovú pozíciu kajakár Jakub Grigar. V kvalifikácii na vyraďovaciu časti kajak krosu dosiahol štvrtý najlepší čas a len 24 stotín sekundy ho delilo od bronzu.
Jakub Grigar zopakoval v kajak krose svoje umiestnenie zo slalomu a teší sa zo šiesteho miesta (foto)
Dvadsaťosemročný Lipták, ktorý má z MS zatiaľ dve striebra z hliadok 3x K1, sa s prehľadom dostal do vyraďovačky. „Aj keď je to štvrté miesto, tak môžem byť celkom spokojný. V momente, keď som prišiel do cieľa, tak som vedel, že to bola celkom fajn jazda. Síce tam bola jedna malá chyba, ale zvyšok mi vyšiel podľa predstáv, takže som bol celkom šťastný,“ zhodnotil strieborný z OH v Tokiu z leta 2021.
Bronz napokon získal Čech Jakub Krejčí, striebro putuje do Veľkej Británie zásluhou Josepha Clarka a svetovým šampiónom sa stal Španiel David Llorente.
Premiérovo sa stal Športovcom roka. Beňuš: Titul majstra sveta a olympijské zlato mi ešte chýbajú
„Vzhľadom na možnosti, keď nemám formu na najlepšej úrovni a v posledných dňoch ma celkom trápilo aj ľavé operované rameno, tak som ani nečakal, že by to mohol byť nejaký dobrý výkon. Som šťastný, že to telo celkom dobre vydržalo. Myslím si, že som ukázal, že to telo má na to, aby bojovalo o tie najlepšie výsledky,“ dodal Grigar.
Kvalifikácia na kajak kros je na tomto fóre premiérovo ako medailová disciplína, každý jazdec absolvuje trať samostatne. Okrem Grigara ide v kajak krose do vyraďovacej časti aj Martin Halčin, ktorý v kvalifikácii dosiahol 28. najlepší čas. Adam Gonšenica obsadil nepostupovú 61. priečku.
Slovenskí mládežníci vo vodnom slalome vylovili v rieke Soča tri medaily
Medzi ženami Soňa Stanovská skončila šestnásta, Zuzana Paňková osemnásta a predstavia sa v eliminácii. V nej bude chýbať Emanuela Luknárová, ktorú klasifikovali na 48. pozícii. Medaily si od najcennejšej rozdelili Švajčiarka Alena Marxová, Slovinka Ajda Novaková a Brazílčanka Ana Satilová.
Organizátori v Austrálii hlásia dovedna 232 pretekárov zo 41 krajín planéty. V utorok sú na programe kvalifikácie kanoistov aj kanoistiek, ktorí tiež budú bojovať o cenné kovy v hliadkach.