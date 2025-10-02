Slováci sú na MS vo vodnom slalome stále bez medaily. Beňuš bol vo finále singlistov piaty, Paňková šiesta - VIDEO

Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome sú na majstrovstvách sveta v Austrálii stále bez medaily. Po štvrtých miestach Jakuba Grigara v kvalifikácii kajak krosu a hliadok kanoistiek a kajakárov zostali Slováci bez cenného kovu aj vo štvrtok po finálových jazdách singlistov a singlistiek.
Vo finálovej dvanástke pritom nechýbali až traja slovenskí kanoisti – Matej Beňuš, Michal Martikán a Marko Mirgorodský. Ani jeden z nich to nedotiahol na medailu, aj keď v semifinále boli všetci traja v prvej šestke.
V záverečnej jazde však najmladší z partie Mirgorodský skončil dvanásty napriek jazde bez penalizácie, najskúsenejší Martikán po dvoch dotykoch s bránkami uzatváral najlepšiu desiatku a Beňuš bez trestov zaostal za cenným kovom o viac ako sekundu.
„Beriem krásne piate miesto, čo je pre mňa aj Slovensko vynikajúci výsledok, ale som aj trochu sklamaný, lebo medaila mi trochu pretiekla medzi prstami. Bohužiaľ, v jednej kombinácii ma nepodržala voda, stratil som tam dve sekundy. Ale piate miesto beriem,“ uviedol prostredníctvom videa Beňuš po piatej priečke.
„Gratulujem aj chalanom, ktorí boli so mnou vo finále, boli sme tam traja Slováci a to je tiež fantastické. Podmienky dnes boli bojovné, veľmi fúkalo a všetci sme sa rozjazďovali na malom kúsku schovaný za stromami pod mostom,“ doplnil.
Medzi kanoistami bral zlato Francúz Nicolas Gestin, striebro Brit Ryan Westley a bronz domáci Austrálčan Kaylen Bassett.
Medzi ženami sa do finále dostala Zuzana Paňková, ktorá v ňom zopakovala šiestu priečku zo semifinále. V jazde o medaily mala dotyk s bránkou číslo 5, pričom od cenného kovu ju v konečnom účtovaní delilo len 1,11 sekundy.
„Po veľkej chybe v semifinále som bola rada, že som postúpila. Skoncentrovala som sa pred finále, ukázala som to najlepšie. Ukázala som svoju silu, ale bola veľmi náročná a nedovolila mi ukázať všetky svoje prednosti. Bolo tam dosť veľa prejazdov na neregulárnej vody, chýbalo mi aj kus šťastia,“ prezradila 20-ročná Košičanka Paňková a doplnila: „Trochu to bolí, lebo bez ťuku to mohla byť placka. Taký je šport, niekedy je potrebné aj šťastie a to dnes nebolo na mojej strane. Napriek tomu som so šiestym miestom veľmi spokojná, lebo je to moje najlepšie umiestnenie na seniorských MS.“
V súťaži kanoistiek získala najcennejší kov Poľka Klaudia Zwoliňská, druhá skončila Ruska Alsu Minazovová a tretia Ana Satilová z Brazílie.
V piatok o cenné kovy zabojujú kajakárky (Soňa Stanovská, Zuzana Paňková) a kajakári (Martin Halčin, Jakub Grigar). V sobotu svetový šampionát vyvrcholí vyraďovacími jazdami kajak krosu so Stanovskou, Paňkovou, Grigarom aj Halčinom.