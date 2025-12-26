Gajan na Spenglerovom pohári v drese amerického vysokoškolského výberu. Snáď obstojíme, vraví slovenský brankár

Na Spenglerovom pohári vo švajčiarskom Davose, ktorý sa začína v piatok, bude americký vysokoškolský výber reprezentovať aj nádejný slovenský brankár Adam Gajan. Najlepší gólman majstrovstiev sveta do 20 rokov spred troch rokov nečakal, že sa dostane do výberu NCAA.
„Vedel som, že je šanca, ale veľmi som nad tým nepremýšľal. V Amerike sú desiatky kvalitných brankárov, ktorí boli draftovaní do NHL, a do výberu NCAA sa zmestia len traja. Čakal som, že vyberú Američanov,“ povedal v rozhovore pre web hokej.cz a dodal: „Po jednom tréningu som videl tri zmeškané hovory a správu od hlavného trénera univerzity Penn State. Vraj či sa chcem pripojiť k tímu. Ani sekundu som neváhal, som veľmi vďačný, že na mňa ukázali. Je to taká odmena za moju prácu v klube.“
Dvadsaťjedenročný rodák z Popradu, ktorého si v drafte v roku 2023 vybral z 35. miesta klub Chicago Blackhawks, momentálne chytá za University of Minnesota – Duluth. Uvedomuje si, že Spenglerov pohár bude pre výber NCAA obrovská skúška.
„Nikto z nás ešte nehral profesionálny hokej, a teraz pôjdeme proti hráčom, ktorí ho hrajú roky. Uvidíme, ale máme určite silu aj zručnosti. Keď vidím bežný zápas NCAA a predstavím si, že toto bude výber tých najšikovnejších? Bude to zaujímavé porovnanie, snáď obstojíme proti Kanade aj Davosu a možno sa prebojujeme aj do súboja o finále,“ skonštatoval Gajan.
Spenglerov pohár je tradičný medzinárodný hokejový turnaj, ktorý sa každoročne koná medzi Vianocami a Novým rokom vo švajčiarskom Davose a patrí k najstarším klubovým turnajom na svete. Zúčastňujú sa na ňom klubové tímy aj reprezentácie, pričom turnaj je známy špecifickou sviatočnou atmosférou a vysokou športovou úrovňou.