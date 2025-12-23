Zámorský novinár vidí pár zaujímavých hráčov v tíme Slovenska pre draft NHL 2026

Slovensko to nebude mať ľahké v konkurencii USA, Švédska, Švajčiarska a Nemecka, ale postup do štvrťfinále nie je vylúčený.
Oficiálny web NHL skonštatoval, že na nadchádzajúcom svetovom šampionáte do 20 rokov v americkej Minnesote budú pre Slovákov v základnej skupine kľúčové zápasy proti Nemcom 27. decembra a Švajčiarom na Silvestra.
Prehra s Čechmi, ale až po predĺžení. Mladí Slováci zakončili prípravu pred MS v hokeji do 20 rokov
Pripomeňme, že ak sa chcú slovenskí hokejisti vyhnúť boju o záchranu, musia obsadiť v A-skupine jedno z prvých štyroch miest. Očakávania sú také, že kvalitatívne lepší domáci Američania a Švédi by mali skončiť na prvých dvoch miestach.
Šesť hráčov so skúsenosťou z MSJ
„Zápasy Slovákov proti Nemcom a Švajčiarom rozhodnú o postupujúcich do štvrťfinále. Slovensko skončilo na vlaňajších MSJ šieste a medailu nezískalo od bronzu v roku 2015. Z minuloročnej zostavy majú v tíme šesť navrátilcov, vrátane brankárov Michala Prádela z Tri-City v USHL a Alana Lenďáka z Farga rovnako v USHL. Prádel draftovaný Detroitom Red Wings je z nich mladší, ale v tejto sezóne má v 23 zápasoch priemer 2,46 gólu na zápas a 91,6% úspešnosť zákrokov,“ napísal web NHL, konkrétne jeho redaktor Mike Morreale.
Podľa rovnakého zdroja je v slovenskom tíme niekoľko hráčov zaujímavých z pohľadu draftu v roku 2026. Sú nimi obranca Adam Goljer a útočníci Adam Nemec, Tomáš Chrenko a Tobias Tomík.
Sledovaní Chrenko, Nemec aj Goljer
Významnú rolu by mali mať aj útočník Ján Chovan, ktorý už pred rokom na MS získal dva body za gól a asistenciu. Rovnako posilou pre ofenzívu by mal byť ďalší draftovaný útočník Michal Svrček, ktorý hrá vo Švédsku.
„Medzi hráčov, ktorých treba sledovať v drafte NHL 2026, patria šikovný tvorca hry Tomáš Chrenko a obojsmerný krídelník Adam Nemec (188 cm/89 kg), brat obrancu New Jersey Devils Šimona Nemca. Rovnako zaujímavý je pravák z obrany Adam Goljer (198 cm, 89 kg), korčuliar s ratingom B, ktorý je na predbežnom zozname hráčov, ktorých treba sledovať podľa NHL Central Scouting,“ dodal redaktor webu NHL.