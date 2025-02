Premiérovo sa stal Športovcom roka. Beňuš: Titul majstra sveta a olympijské zlato mi ešte chýbajú

V minulosti sa do Top 10 ankety Športovec roka dostal už trikrát, ale až teraz až na jej úplný vrchol. Kanoista Matej Beňuš sa stal víťazom tradičnej novinárskej ankety za zisk vodnoslalomárskeho bronzu na olympijských hrách v Paríži aj celkový triumf v seriáli Svetového pohára.

Tridsaťsedemročný Bratislavčan bol v uvedenej ankete dvakrát deviaty v rokoch 2015 a 2019, zisk striebra na OH 2016 mu stačil „iba“ na 5. pozíciu. Zabudnúť nemožno ani na rok 2019, keď bol člen víťazného kolektívu – hliadky 3x C1 vodných slalomárov.

„Je to pre mňa obrovská pocta stáť tu a vyhrať Športovca roka. Som veľmi rád, že sa na Slovensko podarilo priniesť z olympiády aspoň jednu medailu,“ povedal Beňuš, ktorý na slávnosť v Bratislave prišiel po dvoch dňoch v posteli. Skolila ho totiž choroba.

Pri príchode na pódium pozorne sledoval svoju finálovú jazdu z Paríža.

„Hlavou mi prešla tá jedna chyba, kde som stratil nejaký čas. Som maximalista a vedel som, že viem zájsť aj rýchlejšie a získať zlato. Trať bola tak postavená a ja som vyťažil z minima maximum,“ prezradil.

Má síce už 37 rokov, na športový dôchodok však ešte nemyslí. Je mimoriadne aktívny a okrem vodného slalomu sa venuje aj iným športom, najmä hokeju.

„Olympiáda v Los Angeles je plán, aj keď nie som najmladší. Rád by som to ešte potiahol, ale pôjdem rok po roku. Titul majstra sveta a olympijské zlato mi ešte chýbajú, tak spravím všetko pre to, aby som to priniesol na Slovensko,“ priznal.

Zverenec trénera Matúša Hujsu sa na pódiu objavil po ďalších ocenených, preto každému z nich aj pridal prianie.

„Každému prajem, aby si plnil sny, pracoval na sebe, bol disciplinovaný a hlavne si to užíval, nech má lásku k športu,“ dodal Beňuš.