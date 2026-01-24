Slováci sa v piatok v NHL nestratili. Bodovali štyri, skórovali dvaja VIDEO

Na slovenské pomery v ostatnom období majú hokejisti spod Tatier za sebou „plodný večer“ v zámorskej hokejovej NHL. V akcii boli šiesti a produktivitu si vylepšili hneď štyria. Do streleckej listiny sa zapísali Pavol Regenda a Dalibor Dvorský, asistovali Marin Fehérváry a Šimon Nemec, bez bodu zostali Erik Černák a Martin Pospíšil.
Zápas NHL na vlastnej koži. Regenda predviedol solídny výkon, stihol sa pobiť a darovať puk i tričko - VIDEO, FOTO
Dvadsaťšesťročný michalovský rodák Regenda vo farbách San Jose Sharks už v 4. minúte strelil bekhendom víťazný gól svojho tímu v domácom súboji proti New Yorku Rangers. Slovák skóroval v početnej výhode, bol to jeho už ôsmy presný zásah v tejto sezóne. Nastupoval na krídle druhého útoku a na ľade strávil takmer 19 minút (18:55 min), čo je jeho osobné maximum.
Pavol Regenda – San Jose Sharks (8) pic.twitter.com/kHR09IS5Km
— NHL Goal Videos (@NHLGoalVideos) January 24, 2026
Úplne voľného Regendu našiel prihrávkou od mantinelu Michael Misa. „Zostal som naozaj prekvapený. Niekedy je lepšie, keď len zavriete oči a len dáte to tam. Vo štvrtok sme mali pár tréningov a cítil som sa celkom dobre, tak som si povedal, že to skúsim takto a vyšlo to,“ vyhlásil slovenský olympionik podľa oficiálneho webu profiligy.
Dvorský strelil siedmy gól v sezóne! Veľké víťazstvo na nulu pre St. Louis - VIDEO
Aj Dvorský zo St. Louis Blues skóroval v presilovke, keď v 12. minúte stretnutia na ľade Dallasu Stars vyrovnal na 1:1. Jeho tím neskôr aj viedol, ale napokon prehral 2:3. Aj pre 20-ročného Zvolenčana to bol ôsmy gól v tomto ročníku.
Takhle to dopadá, když se do toho opře Dalibor Dvorský! 💣 pic.twitter.com/J2DzCyrOMV
— NHL Česko (@NHLcz) January 24, 2026
Dvorský zatiaľ nazbieral v tejto sezóne 12 bodov, Regenda deväť. Najproduktívnejší Slovák v profilige v tomto ročníku Juraj Slafkovský v piatok nehral, jeho Montreal Canadiens v sobotu nastúpi v Bostone proti Bruins.
Šimon Nemec tretíkrát v sezóne rozhodol gólom v predĺžení o víťazstve New Jersey - VIDEO
Ďalší dvaja slovenskí hokejisti v hodnotení produktivity na 2. a 3. mieste mali v piatok asistencie. Martin Fehérváry pri triumfe Washingtonu Capitals na ľade Calgary Flames 3:1 dvakrát, Šimon Nemec pri víťazstve New Jersey Devils 5:4 vo Vancouveri nad Canucks raz.