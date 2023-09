Slováci prvýkrát v kvalifikácii o postup na ME 2024 prehrali, podľa Haraslína nevyužili všetky šance (video)

Slovenská futbalová reprezentácia zaznamenala v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka prvú prehru, v piatok večer v Bratislave na Národnom futbalovom štadióna podľahla favorizovanému výberu Portugalska 0:1 (0:1).

Slováci nazbierali desať bodov

O všetkom rozhodol tesne pred polčasovou prestávkou Bruno Fernandes, na klubovej úrovni hráč Manchestru United. Výber Portugalska v kvalifikácii ešte nestratil ani bod a ani raz neinkasoval a s pätnástimi bodmi je suverénne na čele tabuľky J-skupiny.

Slováci zatiaľ nazbierali desať bodov a patrí im druhá priečka, pred tretím tímom Luxemburska sú však už iba zásluhou lepšieho skóre.

V úvode sa Slováci nezľakli favorita a chceli skórovať, v prvej štvrťhodine sa však neujala strela Róberta Polievku ani pokusy Ivana Schranza a Lukáša Haraslína. Na opačnej strane po chybe Denisa Vavra dostal do šance Bruno Fernandes, no s jeho strelou si poradil brankár Martin Dúbravka.

Nevyužité šance

Po polhodine hry sa do pokutového územia súpera dostal Haraslín, po súboji skončil na trávniku, no hra pokračovala ďalej. V 42. minúte tesne minul Haraslín, lopta sa z vonkajšej strany obtrela o žrď bránky. Napokon „udrelo“ z nenápadnej akcie na opačnej strane.

Po prihrávke od Bernarda Costu sa do pokutového územia dostal vo veľkej rýchlosti Bruno Fernandes a krížnou strelou k vzdialenejšej žrdi otvoril skóre.

„Dnes sme podali skvelý výkon proti skvelému súperovi. Za tento výkon sa nemusíme hanbiť. Škoda, lebo sme boli blízko k bodom, ale nevyužili sme šance. Za tento duel sme si aspoň bod zaslúžili. Z výsledku sme trochu sklamaní, ale isto nie z predvedenej hry,“ povedal po súboji Lukáš Haraslín, ktorý sa v súboji ocitol vi viacerých šanciach.

Po zmene strán sa snažil o vyrovnanie Schranz po prihrávke od Juraja Kucku, ale jeho pokus tesne minul bránku hostí.

Smutný výsledok, ale dobrá hra

Po hodine hry sa v sľubnej príležitosti ocitol Cristiano Ronaldo, lopta mu však skĺzla a po faule na Dúbravke dostal žltú kartu. V 73. minúte po priamom kope Haraslína sa dostal k hlavičke kapitán Milan Škriniar, ale loptu poslal nad bránku. Skúsení hostia si v závere ustrážili najtesnejší náskok.

„Smutný výsledok, lebo sme ukázali dobrú hru. Držali sme loptu a vytvárali si dosť príležitosti. Škoda, že sme neskórovali, pretože sme si tri či štyri šancí. Bohužiaľ, oni jednu svoju využili, Bruno Fernandes to trafil veľmi dobre. Škoda, lebo v tom momente sme mali dosť z hry. Ak by sme nedostali gól, viac by sme možno kontrolovali hru a vytvorili si ďalšie šance. Nemáme sa za čo hanbiť a ukázali sme ďalším tímom, že s nami musia rátať. Ak budeme hrať takto, tak isto pozbierame dostatok bodov na postup,“ povedal slovenský brankár Martin Dúbravka v prenose RTVS Šport, ktorý v minulosti pôsobil aj v Manchestri United s autorom gólu Brunom Fernandesom.

V ďalších dvoch piatkových dueloch J-skupiny sa zrodili víťazstvá domácich výberov. Výber Bosny a Hercegoviny v Zenici tesne zdolal tím Lichtenštajnska 2:1 a v Luxemburgu domáca reprezentácia Luxemburska triumfovala nad družstvom Islandu 3:1.