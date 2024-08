Slováci nastúpia v olympijskej kvalifikácii bez obrancu Fehérváryho, namiesto neho povolali Gajdoša

Na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave nepomôže slovenskej hokejovej reprezentácii obranca Martin Fehérváry. Ako referuje web hockeyslovakia.sk, do hry ho nepustí zranenie a v nominácii ho nahradil František Gajdoš. Deň pred začiatkom turnaja padlo rozhodnutie, že zdravotný stav Fehérvárymu neumožňuje zasiahnuť do zápasov.

Uvoľnenie z nemocnice

„Martinov stav sme konzultovali na dennej báze s fyzioterapeutom i lekárom. Washington ho síce uvoľnil pre potreby reprezentácie, no iba v prípade, že bude fit zo zdravotného hľadiska. To sa nám do dnešného dňa nepodarilo stopercentne docieliť,“ vysvetlil Peter Frühauf, asistent trénera Craiga Ramsayho.

Slováci budú o miestenku na ZOH 2026 bojovať proti Rakúšanom, Maďarom a Kazachom. Fehérváry už pred zrazom avizoval, že nie je úplne stopercentný zo zdravotného hľadiska.

Narýchlo povolali Gajdoša

„Uzavreli sme to napokon tak, že bude lepšie, aby som si dal ešte oddych. Na plnú zápasovú záťaž nie som pripravený. Veľmi ma to mrzí. Chcel som ísť hrať, je to škoda. Na druhej strane sa musím pozerať do budúcna, sezóna v NHL je dlhá a náročná. Radšej si chcem zranenie poriadne doliečiť, ako sa s ním trápiť celý rok. Naďalej platí, že, keď budem mať možnosť prísť do reprezentácie a budem zdravý, vždy prídem,“ povedal Fehérváry.

Vedenie reprezentácie narýchlo povolalo spomenutého Gajdoša. V utorok večer dostal telefonát a v stredu ráno už s tímom trénoval v Bratislave.

„Každá pozvánka do národného tímu ma poteší. Prišla nečakane, keďže tréneri mi volali v utorok večer. Sadol som do auta a dnes som na tréningu. Bojovať o olympiádu je veľká motivácia. Zápasy budú ostrejšie a zrejme vo vyššom tempe ako prípravné duely na klubovej úrovni, no teším sa,“ povedal Gajdoš.