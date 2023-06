Slota spoznal trest v úplatkárskej kauze, ale rozsudok súdu ešte nie je právoplatný

Bývalý primátor Žiliny a expredseda Slovenskej národnej strany Ján Slota dostal v úplatkárskej kauze podmienečný trest.

Rozsudok nie je právoplatný

Ako informovala hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková, samosudca v piatok vo vyhlásenom rozsudku uznal obžalovaného za vinného z pokračovacieho zločinu zasahovania do nezávislosti súdu a uložil mu trest odňatia slobody vo výmere dva roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní štyroch rokov.

Rozsudok nie je právoplatný a o odvolaniach procesných strán rozhodne Najvyšší súd SR. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry žiadal pre bývalého politika Jána Slotu pôvodne obžalovaného z účastníctva na zločine prijímania úplatku formou pomoci dva samostatné tresty za dva skutky v obžalobe.

Nemožnosť uložiť súhrnný trest

V obidvoch prípadoch navrhol samostatné nepodmienečné tresty v trvaní päť rokov so zaradením do ústavu pre výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Odôvodnil to časovým rozsahom skutkov a nemožnosťou uložiť súhrnný trest.

Slotu obžalovali z účastníctva na zločine prijímania úplatku formou pomoci. Podľa prokuratúry mal prijať v dvoch skutkoch úplatky pre bývalého sudcu Krajského súdu v Žiline Pavla Polku, raz vo výške 5 000 eur a druhýkrát 10-tisíc eur, z ktorých si mal polovicu nechať.

Obžalovaný Slota odmietol na súde uzavretie dohody o vine a treste a uviedol, že je nevinný.