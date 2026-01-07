Slot verí, že Liverpool ešte môže v sezóne dosiahnuť výnimočné úspechy

Tréner „The Reds“ si naďalej verí napriek neistej prvej polovici sezóny, v ktorej jeho zverenci obhajujú majstrovský titul.
FUTBAL LM: Frankfurt - FC Liverpool
Tréner FC Liverpool Arne Slot pri striedaní svojich zverencov v zápase proti Frankfurtu nad Mohanom v súboji Ligy majstrov. Foto: SITA/AP
Holandský futbalový tréner Arne Slot verí, že jeho tím FC Liverpool môže počas tejto sezóny dosiahnuť „výnimočné veci“, hoci obhajoba titulu v anglickej Premier League sa pre „The Reds“ nezačala podľa očakávaní. Tím z Anfieldu je v priebežnej tabuľke štvrtý a stráca už 14 bodov na vedúci Arsenal.

Práve „The Gunners“ budú ďalším súperom FC Liverpool, zápas na londýnskom Emirates Stadium je na programe vo štvrtok 8. januára.

FC Liverpool v úvode sezóny prehral deväť z dvanástich zápasov vo všetkých súťažiach, no teraz ťahá šnúru deviatich zápasov bez prehry. Počas tejto série klub zaznamenal štyri remízy.

„Máme deväť zápasov bez prehry, ale určite sme mali príliš veľa remíz,“ priznal Slot na stredajšej tlačovej konferencii. Holandský stratég, ktorý v minulej sezóne nahradil Nemca Jürgena Kloppa a priviedol FC Liverpool k majstrovskému titulu, zdôraznil silu svojho kádra. „Máme veľmi talentovaný tím. Ak budú všetci hráči pripravení a k dispozícii, môžeme dosahovať výnimočné výsledky,“ poznamenal.

FC Liverpool počas tejto sezóny ukázal svoje kvality, keď v auguste na vlastnom trávniku zdolal Arsenal 1:0, v Lige majstrov si poradil aj s Realom Madrid, Atléticom Madrid či Eintrachtom Frankfurt.

Na druhej strane však „The Reds“ zažili aj tri domáce prehry o tri góly s Crystal Palace, Nottinghamom Forest a PSV Eindhoven.

Slot priznal, že jeho tímu chýba konzistentnosť a nevyužíva svoj potenciál naplno. „Ukázali sme, že máme talent, ale chýba nám stabilita vo výkonnosti,“ dodal.

