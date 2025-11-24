Fermín López je cenným aktívom pre FC Barcelona, jeho dôležitosť vzrástla počas zranenia Pedriho

Finančné problémy španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona nútia klub spoliehať sa na svoju akadémiu La Masia, z ktorej v ostatných rokoch vychádza množstvo talentovaných hráčov.
Medzi nimi vyniká 22-ročný stredopoliar Fermín López, ktorý sa stal stabilným členom základnej zostavy „blaugranas“ pod vedením trénera Hansigo Flicka.
López prišiel do Barcelony ako 13-ročný a je známy svojou energiou, schopnosťou presadzovať sa v útoku a výborným napádaním. „Strelí gól, behá, je veľmi kompletný,“ povedal Flick.
Mladík má v tejto sezóne na konte už sedem gólov a štyri asistencie v 12 zápasoch naprieč všetkými súťažami, dosiahol aj hetriku proti Olympiakosu Pireus v Lige majstrov.
O jeho služby prejavil v lete záujem anglický FC Chelsea a ponúkal 40 miliónov eur, no FC Barcelona túto ponuku odmietol. Ak López predvedie dobrý výkon v utorňajšom zápase Ligy majstrov práve proti Chelsea na Stamford Bridge, záujem anglického klubu by mohol opäť vzrásť.
López sa v posledných zápasoch ukázal ako dôležitý hráč, najmä po zranení Pedriho, keď pomohol Barcelone k víťazstvu 4:0 nad Athleticom Bilbao na rekonštruovanom štadióne Camp Nou.
Jeho schopnosť prenikať do šestnástky v správnom čase a vytvárať šance pripomína legendárneho Franka Lamparda. Napriek svojej dôležitosti je López pre Barcelonu aj cenným aktívom, ktorý by mohol priniesť finančné prostriedky potrebné na stabilizáciu klubu.