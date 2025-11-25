Facka spoluhráčovi, červená od rozhodcu. Gueye sa neskôr kajal a Everton aj tak vyhral - VIDEO

V dohrávke 12. kola anglickej Premier League Manchester United doma nečakane prehral s Evertonom (0:1), ale okrem výsledku v tomto zápase zaujala aj bizarná a poriadne nečakaná situácia.
Stredopoliar Evertonu Idrissa Gueye videl po necelých štrnástich minútach zápasu červenú kartu, lebo vylepil facku spoluhráčovi Michaelovi Keanovi.
Zrejme sa mu nepáčila jeho defenzíva, keďže hráč súpera Bruno Fernandes krátko predtým vystrelil na bránku Evertonu.
Strkanica a facka
„Vo vnútri šestnástky začali strkať do seba spoluhráči Gueye a Keane. Ešte predtým, než tam stihol dobehnúť brankár Evertonu Pickford, senegalský stredopoliar prefackal Keana ľavou rukou. Dvadsaťtriročnému stopérovi sa to nepáčilo a spoluhráča odstrčil. Potom prišiel Pickford a zabránil v ďalšom násilí medzi spoluhráčmi. To však už rozhodca Harrington tasil červenú kartu a poslal Gueyeho preč z ihriska,“ opísal situáciu web iDnes.cz.
„Červená karta pre Gueyeho za násilné správanie bola overené systémom VAR. Video to vyhodnotilo ako jasný úder do tváre Keana,“ napísal Premier League Match Center na sociálnej platforme X.
Trénerovi sa to páčilo
Značne prekvapujúca bola aj pozápasová reakcia trénera Evertonu Davida Moyesa, ktorý to celé otočil na pozitívnu stranu.
„Mám celkom rád, keď sa moji hráči pobijú. Znamená to, že im záleží na výsledku a nechcú nechať len tak, keď niekto nehrá dosť dobre. Svedčí to o húževnatosti a odolnosti mužstva,“ cituje Moyesa web BBC Sport.
Ospravedlnenie a zodpovednosť
Hlavný vinník sa neskôr s vychladnutou hlavou ospravedlnil na sociálnej sieti nielen Keanovi, ale aj celému mužstvu, vedeniu klubu a fanúšikom.
„Beriem plnú zodpovednosť za svoju reakciu. Ospravedlňujem sa Michaelovi aj ďalším spoluhráčom, klubovému personálu a fanúšikom. Neodráža to, kto som, ani hodnoty, za ktorými stojím. Emócie môžu byť silné, ale nič takéto moje správanie neospravedlňuje. Postarám sa o to, aby sa to už nikdy nestalo,“ napísal Gueye.
Aj tak zvíťazili
Napriek bizarnému incidentu sa Everton dočkal v zápase na Old Trafforde troch bodov. Tesné víťazstvo 1:0 hosťom zabezpečil Kiernan Dewsbury-Hall gólom z 29. minúty.
Znamená to, že Everton sa v tabuľke dotiahol na desiaty Manchester United. Oba tímy majú po 18 bodov. ManUtd prehral prvýkrát po sérii troch víťazstiev a dvoch remíz. V prípade triumfu nad Evertonom sa zverenci Rúbena Amorima mohli v tabuľke posunúť až na štvrté miesto.