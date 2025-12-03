Slafkovský strelil 50. gól v NHL. Vo veku 21 rokov sa dostal do spoločnosti Gáboríka a Hossu - VIDEO

Juraj Slafkovský sa dostal na hranicu 50 gólov v NHL. V aktuálnej sezóne strelil ôsmy.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
HOKEJ NHL: Montreal - Ottawa
Juraj Slafkovský (vpravo) oslavuje svoj gól so spoluhráčom Colom Caufieldom v zápase NHL, ktorý nakoniec Montreal prehral s Ottawou 2:5. Foto: SITA/AP
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil ôsmy gól v aktuálnej sezóne NHL. V presilovej hre už vo štvrtej minúte otvoril skóre zápasu Montreal – Ottawa.

Kanadský súboj však nedopadol dobre pre Canadiens. Hostia z Ottawy zvíťazili 5:2 aj vďaka prvému gólu kapitána Bradyho Tkachuka v sezóne a dvom bodom švédskeho útočníka Fabiana Zetterlunda.

Montreal v úvode zápasu parádne zvládol presilovku. Na prihrávku Cola Caufielda si k vzdialenejšej žŕdke nakorčuľoval Slafkovský a do poloodkrytej bránky skóroval. Brankár Linus Ullmark nestačil vysunúť svoj ľavý betón.

Päťdesiaty gól v 225. zápase

Bol to ôsmy gól a štrnásty bod v podaní 21-ročného Košičana v 25. zápase sezóny a päťdesiaty počas vyše trojročnej kariéry v NHL. V 225 zápasoch si Slafkovský pripísal 125 bodov za 50 gólov a 75 asistencií.

Štatistici profiligy narýchlo zistili, že draftová jednotka z roku 2022 sa stala tretím hráčom narodeným na Slovensku, ktorý dosiahol hranicu 50 gólov ako 21-ročný alebo mladší. Nadviazal na Mariána Gáboríka a Mariána Hossu, ktorí ich mali v tom čase oveľa viac.

Prehrávali súboje

Po sympatickej sérii troch víťazstiev za sebou hráči Canadiens prehrali druhýkrát v rade s dovedna 12 inkasovanými gólmi. Zverenci trénera Martina St. Louisa vypadli z najlepšej osmičky tabuľky Východnej konferencie, aktuálne sú na 12. mieste, ale len jeden bod za ôsmou Ottawou.

„V našom obrannom pásme sme prehrávali súboje jeden na jedného a už ma unavuje to dookola opakovať, že sa tak deje. Väčšina gólov súpera sa zrodila po našich chybách tak, že sme si nepostrážili hráčov súpera,“ povedal útočník Montrealu Cole Caufield na webe NHL.

„Veľké víťazstvo pre nás. Súperovi sme nedovolili, aby sa dynamika hry presunula na jeho stranu. Toto víťazstvo venujem svojej starej mame, ktorá zomrela pred pár dňami,“ uviedol útočník Ottawy Fabian Zetterlund.

