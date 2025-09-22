Zmení Slafkovského nová zmluva? Košičan odpovedal ako vždy s humorom, baví internet - VIDEO

Svojimi odpoveďami však ďalších prítomných pobavil a zasmial sa aj samotný hokejista.
Juraj Slafkovský
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský počas zápasu Montrealu proti Dallasu.
Spojené štáty americké Ľadový hokej

Slovenský hokejista Juraj Slafkovsky vstupuje do prvej sezóny svojho osemročného kontraktu v hodnote 60,8 milióna dolárov, ktorý podpísal počas tohto leta.

Tím Montreal Canadiens však bude potrebovať, aby útočník urobil ďalší krok vo svojom vývoji, ak sa „Habs“ chcú začleniť medzi popredné kluby Východnej konferencie zámorskej NHL.

A práve to zaujímalo zámorských novinárov, ktorí sa ho na to pýtali v rozhovoroch. Svojsky Košičan však neostal nič dlžný svojej vtipnej povahe.

Jeden zo žurnalistov sa spýtal, ako ho zmení nová zmluva. Odpoveď bola úprimná: „Ako ma zmení? Zmení to môj bankový účet, to je všetko. Nevidím žiadnu inú zmenu.“

Novinárovi to nestačilo a snažil sa získať priamočiarejšiu repliku. Slafkovský mu tak povedal: „Najväčšie očakávania mám sám od seba. Sústreďujem sa na to, čo odo mňa čakajú spoluhráči a tréner. Nemyslím si, že to má niečo spoločné so zmluvou.“

Či to napokon žurnalistovi stačilo, nevieme. Svojimi odpoveďami však ďalších prítomných pobavil a zasmial sa aj samotný hokejista.

Slovákov ročný príjem sa zvýšil z 950-tisíc dolárov na astronomických 7,6 milióna dolárov (približne 6,5 milióna eur).

Dá sa povedať, že to jedna z najväčších zmlúv, ktorú kedy získal nejaký hokejista spod Tatier v zámorskej NHL.

