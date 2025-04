Ovečkin je o ďalší gól bližšie k Gretzkému, prekonať ho môže už počas víkendu - VIDEO, FOTO

Ruský hokejový útočník Alexander Ovečkin stráca na legendárneho Wayna Gretzkého už len dva presné zásahy. Tridsaťdeväťročný moskovský rodák má po strede na svojom konte už 892 gólov v dueloch zámorskej NHL, skóroval totiž pri prehre Washingtonu Capitals 1:5 s Carolinou Hurricanes.

Ovečkin sa zapísal do streleckej listiny už v treťom súboji bez prerušenia, keď v početnej výhode o dvoch korčuliarov skóroval z ľavého kruhu, teda zo „svojej kancelárie“. Rus dosiahol už 39. gól v tejto sezóne, potreboval na to 59 duelov. Caps majú pred sebou ešte sedem zápasov základnej časti.

„Je to jednoducho neuveriteľné a uchvacuje to predstavivosť. Je to niečo, čo sa stane len raz za život,“ povedal komisár NHL Gary Bettman, ktorý bol prítomný priamo na zápase v Raleigh. Hurricanes si triumfom zaistili miestenku vo vyraďovacej časti.

Ovečkin sa môže dotiahnuť na Gretzkého už počas najbližšieho víkendu, hráči Washingtonu v sobotu hostia Chicago Blackhawks a v nedeľu si zahrajú na ľade New Yorku Islanders.

Zaujímavosťou je, že Gretzky ako hráč New Yorku Rangers strelil svoj posledný gól v profilige v súboji proti „ostrovanom“, stalo sa tak 29. marca 1999. Je možné, že už počas víkendu na súbojoch Caps sa objaví aj tento legendárny Kanaďan s prezývkou „The Great One“.

Ovečkin sa v utorok stal rekordérom v počte presných zásahov, ktoré zaznamenal ako tridsiatnik, keď prekonal 415 gólov Gordieho Howea.

Wayne Gretzky odohral v NHL dovedna 1487 duelov a strelil v nich 894 gólov, ten posledný zaznamenal v 1479. súboji. Ovečkin za Washington absolvoval už 1485 stretnutí.