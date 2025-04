Už len pár zápasov a McDavid bude späť na ľade, Edmonton ho potrebuje najmä v play-off

Connor McDavid by sa mal do zostavy hokejistov Edmontonu vrátiť ešte pred koncom základnej časti zámorskej NHL. Fenomenálny kanadský útočník necestoval s tímom Oilers na štvorzápasový výjazd po západnom pobreží USA. Začne sa v utorok súbojom s Las Vegas Golden Knights a pokračovať bude do pondelka budúceho týždňa v San Jose, Los Angeles a Anaheime.

McDavid vynechal ostatné štyri zápasy pre zranenie v dolnej časti tela, ktoré utrpel 20. marca pri prehre 3:4 s Winnipegom Jets. Edmonton má počas absencie svojho kapitána bilanciu dve víťazstvá a dve prehry, v tabuľke Západnej konferencie mu patrí postupová šiesta priečka pre play-off. Do konca základnej časti majú „olejári“ pred sebou ešte 9 zápasov.

Jeden až tri týždne

„Možno sa k nám pridá neskôr počas tripu u súperov, ale nie teraz. Bude to najskôr po dvoch zápasoch. Pozeráme sa však na rozpätie jedného až dvoch týždňov, maximálne troch. Toľko nám zostáva v našej sezóne pred koncom základnej časti,“ cituje trénera Edmontonu Krisa Knoublaucha web NHL.

Dvadsaťosemročný McDavid nie je v tejto sezóne NHL taký dominantný v produktivite ako po minulé roky. Bolo to však spôsobené aj jeho častejšími hernými absenciami. Na konte má 26 gólov a 64 asistencií v 63 zápasoch a patrí mu zdieľaná šiesta priečka v kanadskom bodovaní spoločne s Kylom Connorom z Wininipegu. Na čele je 110-bodový Nathan MacKinnon z Colorada.

Viaceré absencie

Pred aktuálnym zranením McDavid vynechal tri zápasy pre zranenie členka pri prehre 1:6 na ľade Columbusu 28. októbra a neskôr bol suspendovaný na tri zápasy za krosček na útočníka Vancouveru Conora Garlanda pri prehre 2:3 zo dňa 18. januára.

Nebudú na neho tlačiť

„Myslím si, že najdôležitejšie je, že bude zdravý a stopercentne pripravený na play-off. Povedať však, že základná časť nie je taká dôležitá a o nič nehráme, je trochu pritiahnuté za vlasy. Nie sme v takej pozícii, že nemáme o čo hrať. Keď bude zdravý, chceme, aby zvýšil kvalitu tímu, ale tlačiť na neho nebudeme,“ dodal Knoblauch na adresu svojho kapitána.

Ďalšie zranenia

Okrem McDavida v tíme „olejárov“ aktuálne absentujú pre zranenie aj brankár Stuart Skinner a obrancovia Mattias Ekholm a John Klingberg. Dlhodobo je zranený útočník Evander Kane, ktorého nasadenie sa očakáva až v play-off. Mimo hry je aj ďalší útočník Trent Frederic, ktorý rovnako nevycestoval na aktuálny trip za súpermi na západe USA.