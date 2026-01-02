Slafkovský sa blysol víťazným gólom z veľkého uhla, v sezóne má už 30 bodov - VIDEO

Veľa gólov inkasovali, ale ešte viac ich strelili. Hokejisti Montrealu zvíťazili na ľade Caroliny 7:5 a predĺžili sériu zápasov so ziskom minimálne bodu na sedem. Jej súčasťou je päť víťazstiev a dve prehry po nájazdoch.
Juraj Slafkovský mal veľký podiel na triumfe zverencov Martina St. Louisa v novoročnej prestrelke v Raleighu. Najprv asistoval pri góle Olivera Kapanena na 2:0 pre hostí a v 52. min po krásnom sóle z hĺbky obranného pásma strelil šiesty gól Montrealu, ktorý sa za stavu 5:4 ukázal ako víťazný. Brankára Hurricanes Brandona Bussiho nachytal strelou z veľkého uhla. Komentátor prenosu na TV Nova Sport poznamenal, že to bol „Gól z bufetu“.
Sú opäť súdržnejší
Domáci neskôr v hre bez brankára znížili na 5:6, ale posledné slovo mal obranca Montrealu Lane Hutson presným zásahom do prázdnej bránky. Bolo to prvé víťazstvo Montrealu na ľade Caroliny po 12 prehrách od 7. apríla 2016, čo ocenil aj tréner St. Louis.
„Nikdy neviete, aký zápas odohráte. Chceli sme lepšie brániť, ale Carolina je jeden z najlepších tímov v súťaži. Roky sme naháňali víťazstvo proti nim a až teraz po takmer desiatich rokoch sa nám to podarilo. Som šťastný aj za hráčov, opäť sme o čosi súdržnejší a máme bližšie k sebe,“ vravel St. Louis.
Veľká forma
Slafkovský potvrdil, že zmena v kalendári mu neuškodila. Formu zo starého roka si preniesol aj do toho nového.
Aj keď v predchádzajúcom silvestrovskom zápase na ľade Floridy nebodoval, aktuálne sa vďaka gólu, asistencii, plusovému bodu a až piatimi zablokovaným strelám stal prvou hviezdou zápasu. Z posledných šiestich zápasov vydoloval 10 bodov za 5 gólov a 5 asistencií.
Štyridsať zápasov = 30 bodov
Celkovo v tejto sezóne 21-ročný Košičan pekne zaokrúhlil svoje čísla produktivity. V 40. zápase sa dostal na 30 bodov za 14 gólov a 16 asistencií. Ak sa nezraní a vydrží mu formu, s určitosťou prekoná svoj bodový rekord (51) z minulej sezóny.
„Proti Caroline sa u nich nehrá jednoducho, preto som rád, že sme to zvládli. Bol to šialený zápas v štýle hore-dolu, ale zvládli sme to za dva body a to je najdôležitejšie,“ vravel Slafkovský pre zámorské médiá na webe Canadiens.