Slafkovský dvakrát asistoval. Prihrávka Kapanenovi bola ukážková, Montreal vyhral v Pittsburghu - VIDEO

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský má za sebou tretí dvojbodový zápas sezóny v NHL. Na víťazstve 4:2 v Pittsburghu sa podieľal dvoma asistenciami a najmä tá druhá na gól Oliverovi Kapanenovi mala svetové parametre.
Z tretej tretiny uplynula necelá minúta, keď Slafkovský potiahol puk po krídle do útočného pásma, na dlhú hokejku si obohral obrancu a prihral Kapanenovi pred odkrytú bránku Pittsburghu.
Mladý Fín nepohrdol a zvýšil na priebežných 4:1 pre Montreal. Tesne predtým Bryan Rust strelil prvý gól Pittsburghu. Veľký podiel na triumfe Montrealu mal 21-ročný brankár Jacob Fowler, ktorý si pri svojom debute v profilige pripísal 36 zákrokov.
Priniesli pokoj
„Bol to dôležitý gól, lebo sme rýchlo zareagovali na súperov gól. Dostali sme sa späť do trojgólového trháku a priniesli na našu striedačku dostatočný pokoj,“ uviedol Slafkovský podľa webu NHL.
Mladý Košičan má z 30 zápasov sezóny na konte 18 bodov za 9 gólov a 9 asistencií. Celkovo v súboji proti Pittsburghu odohral 18 minút bez strely na bránku, ale s dvoma asistenciami a dvoma plusovými bodmi.
Konečne gól
Jeden z gólov Montrealu strelil skúsený 33-ročný útočník Brendan Gallagher. Aj pri jeho zásahu mal asistenciu Slafkovský, ktorý pred prihrávkou na Hutsona skvelým spôsobom vyviezol puk.
„Konečne som prispel gólom,“ povedal po druhom zásahu sezóny Gallagher. „Bol to výborný tímový výkon. Je vždy skvelé vyhrať na tomto ľade v Pittsburghu,“ dodal Gallagher.
Rovnakou bilanciou ako Slafkovský /0+2/ sa v zápase New Jersey proti Tampe Bay prezentoval slovenský obranca domácich Šimon Nemec. „Diabli“ však prehrali 4:8.