Slafkovský dva dni po sebe skóroval v presilovke, Montreal vyhral nad Winnipegom po nájazdoch - VIDEO

Juraj Slafkovský strelil deviaty gól v tejto sezóne a s 15 bodmi sa vyrovnal Šimonovi Nemcovi.
HOKEJ NHL: Montreal - Winnipeg
Slovenský útočník Montrealu Juraj Slafkovský (vľavo) v akcii proti Gabrielovi Villardimu z Winnipegu. Montreal zvíťazil 3:2 po samostatných nájazdoch. Foto: SITA/AP
Juraj Slafkovský sa stáva pravidelne bodujúcim hráčom v tejto sezóne NHL. V posledných štyroch zápasoch strelil tri góly a pridal aj dve asistencie.

Gól v presilovke predviedol v rýchlom slede opäť po 24 hodinách. Tým aktuálnym pomohol k triumfu Montrealu nad Winnipegom 3:2 po nájazdoch v stredajšom zápase NHL.

Caufield rozhodol

Slafkovský sa blysol strelou bez prípravy a v polovici zápasu priebežne vyrovnal na 1:1. Hlavnou hviezdou duelu bol jeho spoluhráč Cole Caufield, ktorý slovenskému krídelníkovi prihral na gól a v samostatných nájazdoch rozhodol o dvoch bodoch pre Canadiens.

Podceňovaný tvorca hry

Šikovný Caufield bodoval v deviatom zápase za sebou a vydoloval z nich 11 bodov za 2 góly a 9 asistencií. Gólovú asistenciu si pripísal v ôsmich zápasoch bez prerušenia.

„Je to podceňovaný tvorca hry. Je zrejmé, že má dobrú strelu, ale dokáže robiť všetky tie malé akcie, ako sú skvelé sklzy a podobne. Takže je perfektný strelec, ale je aj tvorca hry,“ povedal Slafkovský o Caufieldovi na webe NHL.

K svojmu gólu slovenský mladík pre zámorské médiá dodal:

„Dostal som dobrú prihrávku a využil som to… Som rád, keď môžem skórovať a pomôcť tak mužstvu. Snažím sa zlepšovať svoju hru každý deň a stále tvrdo pracovať.“

Vyrovnal sa Nemcovi

Košický rodák odohral väčšinu zápasu v prvom útoku po boku kapitána Nicka Suzukiho a práve Caufielda. Na ľade strávil vyše 20 minút a okrem presilovkového gólu si pripísal aj tri strely, tri „hity“, dva bloky a dve mínusky.

Celkovo má „Slaf“ v tejto sezóne na konte 15 bodov z 26 zápasov za 9 gólov a 6 asistencií. Bodovo dostihol na čele slovenskej produktivity v NHL svojho kamaráta a rovesníka Šimona Nemca.

Chvála napriek prehre

Zatiaľ čo Montreal dokázal víťazstvom zareagovať na utorkovú prehru s Ottawou (2:5), Winnipege je v menšej kríze. Prehral šiestykrát zo siedmich duelov.

„Po pondelkovej prehre v Buffale sme sa zlepšili. Dobrú prácu odviedli naši útočníci aj obrancovia, ktorí zaceľovali medzery v hre. Musíme takto pokračovať,“ chválil svoj tím napriek prehre tréner Winnipegu Scott Arniel.

Klubový rekord

Winnipeg môže tešiť štatistika týkajúca sa jedného z jeho útočných lídrov. Mark Scheifele natiahol sériu s bodmi na 5 zápasov (3+3), čo sa mu podarilo tridsiatykrát v kariére. V historickej klubovej tabuľke organizácií Winnipegu, resp. jeho predchodcu Atlanty sa dostal na prvé miesto pred Blaka Wheelera.

