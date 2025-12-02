Nemec bol na ľade rekordne dlho. Dostal veľkú dôveru, keďže jeho spoluhráči sa pobili - VIDEO

Hokejisti New Jersey prehrali doma druhýkrát za sebou, ale Šimon Nemec má aj tak špeciálny dôvod na spokojnosť.
Prvýkrát v NHL strávil na ľade viac než 30 minút. Dosiaľ bol rekordný Nemcov zápas vo vlaňajšom play-off proti Caroline, v ktorom odkorčuľoval 27:57 min a pripísal si asistenciu. Vtedy sa však hralo aj predĺženie.
Aktuálne v súboji proti Columbusu (3:5) to bolo presne 30 minút a 6 sekúnd a podľa viacerých internetových zdrojov v posledných šiestich minútach tretej tretiny mladý slovenský obranca takmer neschádzal z ľadu. New Jersey to síce k víťazstvu nepomohlo, ale o ďalšom náraste sebavedomia u 21-ročného mladíka nemôže byť pochýb.
Pobili sa spoluhráči
Nemec si pripísal strelu, dva bloky a mínusový bod, ale celkovo v 26 zápasoch sezóny už nazbieral 15 bodov za 6 gólov a 9 asistencií a tiež 4 plusové body. Nemcova vysoká vyťaženosť bola spôsobená aj tým, že jeho kolegovia z obrany Brenden Dillon a Jonas Siegenthaler nedohrali zápas do konca a dokopy strávili na ľade iba niečo vyše 16 minút.
Tisíci zápas nedohral
Dillon vo svojom tisícom zápase v NHL musel predčasne do šatne po bitke s Dmitrijom Voronkovom ešte na začiatku druhej tretiny. Neskôr sa do diania vrátil, ale v tretej tretine už nenastúpil.
„Bolo to z preventívnych dôvodov,“ vysvetlil tréner New Jersey Sheldon Keefe na webe NHL.
Čo kritizoval tréner?
V emocionálne vypätom zápase, v ktorom rozhodcovia rozdali 74 trestných minút, New Jersey tiež predčasne prišlo o Siegenthalera. Dostal trest do konca zápasu aj za to, že počas bitky v čase 3:58 min v druhej tretine nemal správne zapnutý dres.
„Nepáči sa mi, ako sme emocionálne nezvládli tieto situácie. Je zrejmé, že krátko po Dillonovej bitke sme inkasovali gól na 2:2. To sa mi nepáčilo. Musíme sa lepšie snažiť emocionálne zostať v hre, nech je to akokoľvek ťažké,“ doplnil tréner New Jersey.