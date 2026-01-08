Lašák chválil brankárov na MSJ. Čechom slepo závidí, je si vedomý slabších podmienok na Slovensku - FOTO

Bývalý slovenský hokejový brankár Ján Lašák pozorne sledoval majstrovstvá sveta do 20 rokov. Až na posledný duel v skupine so Švajčiarskom si myslí, že to nebolo „až také zlé“.
„Osemnásť z chalanov môže hrať aj o rok. Vieme, že ročník 2006 máme slabší a v týchto kategóriách hrá veľkú rolu fakt, či ide o slabší alebo silnejší ročník. Tento sme nemali silný a tým pádom to bolo ťažšie aj pre trénerov. V týchto kategóriách je rok veľmi veľa a som presvedčený o tom, že mladý vek mužstva hral veľkú rolu. Na to, že to bolo najmladšie mužstvo na majstrovstvách, to naozaj nebolo to zlé,“ povedal pre web sportnet.sme.sk s tým, že tam stále sú veľké priestory na zlepšenie.
Vyzdvihol najmä výkony gólmana Alana Lenďáka. „Od Michala Prádela som očakával, že bude chytať tak, ako chytal. Lenďák vlani trochu nestíhal a odvtedy sa veľmi zlepšil a dosť sa mi páčil.“
Česi nedosiahli na vytúžené zlato z MSJ 2026. Tretíkrát v histórii ho získali Švédi - VIDEO
Chválospev na brankárov i Chrenka
Podľa Lašáka bola na šampionáte azda najviac vyrovnaná trojica v histórii slovenského hokeja. „Každý jeden z nich mohol byť jednotka. Z môjho pohľadu boli brankári oporami v každom zápase. Držali nás, pomáhali nám.“
Aj napriek menšej postave bol Tomáš Chrenko produktívny, keď strelil päť gólov. Je šikovný, talentovaný a tvrdou prácou sa neustále zlepšuje.
„Vidno, že dotyk s pukom a strela sú jeho silné stránky. Vidí veci, ktoré iní nevidia. Z môjho pohľadu trochu potrebuje zlepšiť hru do tela, aj keď v dnešnej dobe to nie je už až tak dôležité – ani hviezdny Connor Bedard sa nezráža. Avšak ak trochu zosilnie, bude výborný hokejista,“ priblížil 46-ročný rodák zo Zvolena.
Skvelé podmienky
Nevynechal ani premiéru Petra Frühaufa na lavičke slovenských mladíkov. Pochválil ho a tvrdil, že jeho filozofiou je hráčom vštepovať to, že sa bude vyhrávať.
Z toho, že českí hokejisti postúpili do finále a štvrtýkrát v rade získali medailu, je v úžase. Podľa neho tento šport u slovenských susedov napreduje.
„Podmienky, ktoré majú, sú skvelé. Budujú sa tam nové štadióny, majú peniaze. Veľa mladých slovenských rodín odchádza do Čiech a ich deti tam začínajú hrať hokej. Od nás utekajú, tam sa majú dobre a je to pre nás citeľné. Keď vidím ich podmienky na hokej, vravím si, že to je nádhera,“ chválil Lašák.
Kapitán Pitka pred štvrťfinále proti Kanade: Skvelá partia pôjde do toho na sto percent
Sklopené uši
„Nový štadión majú v Jihlave, stavajú v Třebíči, v Nymburku aj v Brne. My nevieme spraviť jeden poriadny štadión na majstrovstvá a oni ich majú 15. Slepo im závidím. Z toho potom pramení aj ich sebavedomie. Ak mladý hráč vyrastá v čistom a peknom prostredí, je sebavedomý. Ak vyrastá v našich podmienkach, niekto mu povie, nech nevykrikuje na ľade, nech sa pozrie, čo sa deje na Slovensku. Musí len sklopiť uši a povedať, že to je pravda. Je to veľmi ťažké,“ zamyslel sa bývalý skvelý brankár.
Aby sa Slováci vyrovnali Čechom, tak musia najprv tvrdo pracovať. „Najprv my, ktorí sme zapojení v slovenskom hokeji. Verím tomu, že brankári budú každý rok veľkými oporami. To je moja základná úloha. A ako sa inšpirovať v stavbe nových štadiónov, nie je otázka na mňa. Všetci vieme odpoveď, ale nie je to otázka na mňa,“ dodal Lašák pre uvedený portál.