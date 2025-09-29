Kubiš skončil tretí na klasike vo Francúzsku a potvrdil skvelú formu. Čakajú ho majstrovstvá Európy

Slovenský cyklista Lukáš Kubiš finišoval tretí na francúzskej klasike Paríž – Chauny a potvrdil dobrú formu z nedávnych pretekov Okolo Slovenska.
Pretekár tímu Unibet Tietema Rockets v záverečnom šprinte po 188,8 km v meste Chauny nestačil iba na belgického favorita Arnauda de Lieho z tímu Lotto a Nemca Maxa Kantera (XDS Astana).
Kubiš nevyhral preteky Okolo Slovenska, ale dal do toho maximum a je na seba hrdý - VIDEO
Poskočil v rebríčku UCI
Kubiš po štyroch druhých miestach na Okolo Slovenska pridal ďalšie pódiové umiestnenie a do rebríčka Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) vybojoval pre svoj tím ďalších 70 bodov. Dostal sa tým na 1031 bodov a v tohtoročnom renkingu UCI poskočil z 81. na 72. miesto.
Pre porovnanie fenomenálny Slovinec Tadej Pogačar, ktorý v nedeľu v Rwande obhájil titul majstra sveta, je na čele s 11 430 bodmi. Víťaz nedeľňajších pretekov vo Francúzsku De Lie je v rebríčku dvanásty. Bolo to jeho 33. víťazstvo v kariére a siedme v tejto sezóne.
Sagan chváli Kubiša. Tvrdí, že sa môže presadiť aj v zahraničí
„Preteky sme kontrolovali, ale záver bol chaotický. Vždy chcem víťaziť. Mám formu a chcem z nej vyťažiť čo najviac,“ uviedol De Lie podľa webu sporza.be.
Pre Kubiša boli jednorazové preteky Paríž – Chauny príprava na majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia tento týždeň v dištrikte Drome-Ardéche na juhovýchode Francúzska. Preteky mužov s hromadným štartom sa uskutočnia v nedeľu 5. októbra.