Evenepoel túži po víťaznom double na ME, pribudnú mu však najväčší súperi - Pogačar aj Vingegaard

Belgičan Remco Evenepoel po titule majstra sveta získal aj európske zlato v časovke.
Remco Evenepoel
Takto sa tešil Remco Evenepoel z titulu majstra sveta v časovke pred 10 dňami v Rwande. V stredu vo Francúzsku pridal aj európske zlato. Foto: SITA/AP
Remco Evenepoel je v časovke na nezastavenie. Po majstrovstvách sveta v Rwande ovládol tento 25-ročný Belgičan individuálnu časovku aj na európskom šampionáte vo Francúzsku.

A to suverénnym spôsobom. Striebornému Talianovi nadelil 43 sekúnd a bronzovému Dánovi Niklasovi Larsenovi 1 minútu a 8 sekúnd. Zo 67 víťazstiev v cyklistickej profikariére Evenepoela pochádza až 23 z časoviek.

Sú medzi nimi aj tri tituly majstra sveta, dva tituly majstra Európy a tiež olympijské zlato z Paríža 2024. A to berieme do úvahy len mužskú kategóriu elite. Ďalšie veľké víťazstvá dosiahol v juniorskej kategórii.

Veterné podmienky

Vietor bol silný, fúkal spredu aj zboku, preto bolo náročné kontrolovať jazdu na bicykli. Všetko sme však urobili dobre a vyšlo to perfektne. Som superšťastný,“ vyhlásil Evenepoel podľa webu Cyclingnews.com.

Vo veterných podmienkach ma 24 km z Loriol-sur-Drôme do Étoile-sur-Rhône bol najrýchlejší na všetkých medzičasoch a dosiahol neuveriteľný rýchlostný priemer 50,7 km/h.

Slováci aj najťažší súperi

Teraz sa už jeho pozornosť sústredí na nedeľňajšiu bitku o zlato v pretekoch s hromadným štartom, kde by nemali chýbať ani Slováci Lukáš Kubiš a Martin Svrček, ale okrem nich ani veľkí adepti na zlato Slovinec Tadej Pogačar, Dán Jonas Vingegaard a Portugalčan Joao Almeida.

Preteky s dĺžkou 202 km majú najmä v druhej polovici množstvo krátkych, ale strmých stúpaní. Celkovo cyklisti nastúpajú 3300 m.

„Našťastie je teraz medzi pretekmi trochu viac času. Deň po časovke si oddýchnem a potom si dám dobrý tréning. Dúfam, že budem pripravený na nedeľu. Zajtra alebo pozajtra si pôjdem pokojne prejsť trať. Zdá sa byť krásna, takže sa na ňu teším,“ dodal Evenepoel.

