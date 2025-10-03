Chladoňová na ME bez cenného kovu, v pretekoch s hromadným štartom atakovala pódium

Kým z nedávnych majstrovstiev sveta v africkej Rwande odchádzala mladá slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová s dvoma striebornými medailami, tak z kontinentálneho šampionátu vo Francúzsku zostala bez cenného kovu.
Chladoňová v časovke na ME medailu nezískala, ale skončila v Top 10
Stále iba 18-ročná členka tímu Visma Lease a Bike medzi pretekárkami do 23 rokov bola v časovke deviata a v piatok v pretekoch s hromadným štartom finišovala iba tesne za pódiom.
Oči pre plač
Chladoňová bola aktívna a napokon zostala medzi kvartetom pretekárok, ktoré boli v čele na cieľovej rovinke. Zostali jej však len „oči pre plač“, keďže pred ňou finišovali víťazná Španielka Paula Blasiová, strieborná Talianka Eleonora Ciaboccová aj bronzová Francúzka Julie Begová.
Chladoňová má druhé striebro z MS, hoci predtým spadla. V šprinte ju zdolala len Francúzka Geryová
„Preteky boli veľmi rýchle, čo mi aj sedelo. V najťažšom kopci som sa snažila dať do toho maximum hneď od začiatku, ostali sme tam len dve s Julie Begovou, no potom nás dobehol zvyšok a šli sme ďalej ako skupina. Predposledné kolo nebolo až také rýchle, no potom som sa snažila v poslednom kole ísť ten kopec naplno od začiatku. Ostali sme tam štyri a na tej záverečnej rovine to bola už taktická hra, ktorej to vyjde. Paula Blasiová nastúpila a aj keď som sa ju snažila prenasledovať, dievčatá so mnou nespolupracovali a tak v samom závere už bolo jasné, že to bude medzi nami o špurte. Verila som si aj naň, že mám silné nohy, no tesne pred páskou Eleonora Ciaboccová vybočila viac do mojej dráhy, ocitla som sa pri bariére a nemohla posledné metre ísť úplne naplno. Mrzí ma to,“ zhodnotila po pretekoch Chladoňová podľa tlačovej správy Slovenského zväzu cyklistiky (SZC).
Šlo sa jej dobre
V pelotóne bola aj druhá Slovenka. Sofia Ungerová napokon finišovala sedemnásta s mankom viac ako štyroch minút na víťazku.
„Boli to veľmi náročné preteky, lebo boli od začiatku hektické. Všetky dievčatá sa tlačili dopredu za každú cenu. V kopcoch sa to ale delilo, no nanešťastie sme s Viki nemali dobrú pozíciu pod tým najdlhším, vytlačili nás tam a ja som sa potom nevedela chytiť do lepšej skupinky, až potom v zjazde som jednu dobehla. Šli sme taká asi 10-členná skupina, no v úplne poslednom kopci sa mi zdalo, že baby taktizujú, tak som im pred horizontom nastúpila a vrhla sa potom do zjazdu. Keď som sa otočila a videla, že nikto nie je za mnou, tak som si šla svoje a sama potom prišla do cieľa. Škoda toho dlhého kopca, dobre som sa cítila. Ale som spokojná s týmto výsledkom na prvých ME medzi U23,“ uviedla.