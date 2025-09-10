Vlhová má v Drahovciach svoje múzeum. Dátum presunu z posilňovne na lyže stále nepozná

Petra Vlhová ešte neukončila kariéru a chce v nej pokračovať. Stále však nevie, kedy sa postaví súťažne na lyže.
Po druhej operácii problémového kolena z marca tohto roku najúspešnejšia slovenská zjazdová lyžiarka v histórii stále rehabilituje a dátum presunu na sneh nepozná. Zatiaľ trénuje iba na suchu v posilňovni.
Cíti sa silnejšia
„Trénujem naplno, aby som sa vrátila späť do formy a vyrovnala nerovnosť medzi zranenou a zdravou nohou. Získať späť svaly na zranenú nohu je naozaj náročné. Potrebujeme na to čas. Som však už v plnom zaťažení a cítim sa silnejšia. Pripravujem sa na návrat. Niektoré veci však človek neoklame. Keď príde vhodný čas, pôjdem aj na lyže,“ vravela Vlhová počas otvorenia svojho múzea, cituje ju denník Šport.
ZOH stále v hre
Na priamu otázku, či je stále v hre obhajoba zlatej medaily v slalome na budúcoročných zimných olympijských hrách v talianskej Cortine d´Ampezzo, odpovedala:
„Áno, chcela by som tam byť, ale musíme si počkať. Musíme byť pozitívni a veriť, že všetko pôjde podľa plánu. Verím, že sa tam postavím na štart.“
Vlhová má od pondelka svoje vlastné múzeum. Nestojí v rodnom Liptovskom Mikuláši, ale v Drahovciach, dedinke neďaleko Piešťan, kde je starostom šéf jej fanklubu Miroslav Ledecký.
Minulosť aj súčasnosť
Práve on má leví podiel na tom, že sa zreštauroval schátraný dom a úradujúca olympijská šampiónka bude mať nahromadené spomienky na kariérne úspechy na jednom mieste s voľným prístupom pre verejnosť. Otec Petry Vlhovej prezradil, že do múzea zatiaľ venovali približne tretinu vecí a predmetov, ktoré sa spájajú s kariérou najúspešnejšej slovenskej športovkyne posledného desaťročia.
„Spomienky sú brutálne. Je to krásne, ale nedá sa to vychutnať, keď sa počas toho s niekým rozprávate. Prídem si to pozrieť aj v pokoji osamote. Je tam minulosť, aj súčasné veci. Ako Peťka povedala, pridá tam ešte nejaké poháre a veci z kariéry,“ vravel Vlha pre Šport.