Vlhová je naďalej v neistote ohľadom pokračovania v kariére. Koniec si nechce pripustiť, hoci nastať môže - FOTO

Všetko zlé je na niečo dobré – aj takto sa na celú situáciu pozerá. Začala na sebe pracovať a lepšie sa spoznala.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
POHODA: Tretí deň festivalu
Olympijská víťazka v slalome Petra Vlhová stále nevie, či ešte nakopne svoju kariéru. Foto: archívne, SITA/Tomáš Somr
Slovensko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Slovensko

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa stále nevrátila do súťažného diania od pádu počas obrovského slalomu na domácich pretekoch v Jasnej.

V januári 2024 pretekala naposledy. Odvtedy prešlo už vyše 600 dní, za sebou má dve operácie kolena, no návrat je v nedohľadne.

Aktuálne nemá ani trénera, keď ukončila spoluprácu s Maurom Pinim. Ako to teda bude v olympijskej sezóne? Prezradila to v relácii Trochu inak s Adelou.

Pomohli jej terapie

„Mám sa lepšie, ako som sa mala. Stále to nie je ideálne. Bojujem a snažím sa byť pozitívna. Bojujem sama so sebou. Myslím, že je to najťažší súboj,“ začala 30-ročná Liptáčka.

Všetko zlé je na niečo dobré – aj takto sa na celú situáciu pozerá. Začala na sebe pracovať a lepšie sa spoznala. Priznala, že navštevovala aj terapie.

„Môj život bol o tom, že som bola na kopci a poznala len lyže. Zrazu prišlo zranenie a človek ostane doma sám a povie si, že čo ďalej. Nepoznáš nič iné. Nemáš nič iné. Do toho sa ti rozpadne aj vzťah a osobný život, ktorý ťa držal. Zrazu nemáš nič. Pre mňa bola veľká rana koleno, plus sa do toho pridal osobný život a všetko bolo naraz. Potrebujem s tým teraz pracovať a nájsť samu seba, pretože si myslím, že kto nájde sám seba, tak vyhral v živote,“ priblížila Vlhová.

Fotogaléria: Petra Vlhová

POHODA: Tretí deň festivalu
POHODA: Tretí deň festivalu
POHODA: Tretí deň festivalu
793 fotiek v galérii
POHODA: Tretí deň festivalu

Teší sa na výzvu

Zatiaľ nevie, či sa predstaví na zimných olympijských hrách v Taliansku vo februári 2026. Dokonca si pripúšťa aj možnosť, že sa už nikdy nevráti k súťažnému lyžovaniu.

„Nechcem to prijať. Ale je to tam niekde, že môže nastať aj takáto situácia, že hotovo, koniec. Nepripúšťam si to. Nechcem si to pripúšťať. Ale rozmýšľam pozitívnym smerom. Dokážem sa vrátiť. Ale nie som na to pripravená.

Teším sa na celú výzvu, ktorá ma čaká a v ktorej som. Je to náročné, ale teším sa. Chcem si užívať život, napriek tomu, čo sa mi deje. Teším sa na všetko, čo príde,“ dodala Vlhová v televíznej relácii.

Viac k osobe: Mauro PiniPetra Vlhová
Firmy a inštitúcie: FIS Medzinárodná lyžiarska federácia
Okruhy tém: Kariéra Liečba Návrat Nemocnica Operácie ZOH 2026 v Taliansku Zranenie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk