Skrachovaný exminister, ktorý rozložil obranyschopnosť Slovenska. Česi naložili Naďovi a žiadajú jeho urýchlené prepustenie (video)

Česká ministerka obranyJana Černochová (ODS) rozvracia českú armádu spoločne so svojím poradcom Jaroslavom Naďom, ktorému sa už podarilo rozložiť obranyschopnosť Slovenska. Vyhlásil podpredseda sociálnych demokratov (SOCDEM) a bývalý český minister zahraničia Lubomír Zaorálek.

Podľa Zaorálka obstaranie lietadiel F-35 spomaľuje modernizáciu pozemného vojska v Českej republike v čase, keď sa treba pripravovať na prípadný vojenský konflikt. Obranyschopnosť krajiny podľa českého politika oslabuje aj to, že štát rezignoval na českú výrobu.

Odklad nákupu tankov

„Armáda dostala 40 miliárd korún navyše, predpokladali sme, že tieto peniaze budú znamenať zrýchlenie modernizácie,“ uviedol Zaorálek. Koncepcia podľa neho ale naopak zahŕňa odklad nákupu tankov, mínometov, delostrelectva o 12 rokov. Odkladá sa stavba ženijných mostov, chýbať bude do roku 2035 ochrana s dlhším dosahom proti raketám a dronom.

Hoci koncepciu výstavby armády ČR pripravovala armáda, zodpovednosť za ňu nesie podľa Zaorálka ministerka obrany Jana Černochová.

„To, čo sa tvrdilo, že sa nestane, že nákup lietadiel F-35 nespomalí modernizáciu pozemného vojska, sa presne deje, a to ešte v rozsahu, ktoré som si ani nevedel predstaviť. Toto je tak znepokojujúce, že by to malo byť predmetom zásadnej debaty o tom ako funguje ministerstvo obrany,“ vyhlásil Zaorálek.

Naď ako poradca vyvoláva znepokojenie

Podľa českého politika je úplne ohrozená obranyschopnosť Českej republiky. „Som znepokojený, že pani Černochová si ako poradcu vzala pána Jaroslava Naďa zo Slovenska, ktorý ako vieme, nesie zodpovednosť za to, že sa temer rozpadla obranyschopnosť Slovenska. Oni dneska nemajú ani lietadlá, takže im tam lietame my. Ja nechápem ako niekoho, kto takto doslova skrachoval ako minister obrany, ako niekoho takého pani ministerka… Mňa to desí, že pán Naď nás vedie rovnakým smerom ako dopadlo Slovensko,“ vyhlásil Zaorálek na adresu exministra obrany Jaroslava Naďa (Demokrati).

„Rád by som požiadal pani Černochovú, keby tohto človeka urýchlene prepustila, než sa zrealizuje jeho koncepcia rozpadu obrany štátu, ktorú predviedol na Slovensku,“zaklincoval svoj prejav Zaorálek vo videu, ktoré sa už stalo virálnym na sociálnej sieti: