Školák v základnej zostave! Len 15-ročný Dowman prepisuje históriu Arsenalu Londýn

Talentovaný tínedžer predtým nastúpil z lavičky v lige proti Leedsu a Liverpoolu a v predchádzajúcom kole Ligového pohára v Port Vale.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Britain Soccer League Cup
Max Dowman z Arsenalu Londýn (s loptou) v zápase anglického Ligového pohára 2025/2026 proti Brightonu, v Londýne v stredu 29. októbra 2025. Foto: SITA/AP
Tréner futbalistov anglického klubu Arsenal LondýnMikel Arteta vyzdvihol výkon 15-ročného Maxa Dowmana, ktorý sa stal najmladším hráčom v histórii „kanonierov“, ktorý nastúpil v základnej zostave. Dowman debutoval v stredu v zápase anglického Ligového pohára proti Brightonu, v ktorom Arsenal vyhral 2:0.

Talentovaný tínedžer predtým nastúpil z lavičky v lige proti Leedsu a Liverpoolu a v predchádzajúcom kole Ligového pohára v Port Vale. Proti Brightonu podal oslnivý výkon a keď v druhom polčase schádzal z trávnika, vyslúžil si „standing ovation“.

Arteta priznal, že bol nadšený z Dowmanovho pokojného výkonu. A ako mladík reagoval, keď sa dozvedel, že nastúpi od začiatku. Podľa španielskeho kouča to bola hanblivá reakcia skôr typická pre niekoho, kto je ešte v školskom veku. „Zareagoval jemným úsmevom. Uňho je všetko prirodzené, pre neho je všetko v poriadku. Je to spôsob, akým hrá. Nerobí okolo seba veľký rozruch.“

Podľa Artetu hrá Dowman „s veľkou odvahou a odhodlaním a opäť ukázal neuveriteľné zručnosti“. Tvrdí, že na vek 15 rokov je to niečo „výnimočné“.

Arteta vraví, že v klube sa s neobrúseným diamantom snažia pracovať citlivo. „Povzbuďme ho, aby takto pokračoval, ale zároveň ho chráňme. Musíme sa uistiť, že podnikne správne kroky a musí sa s tým tiež vyrovnať, pretože sa to deje veľmi, veľmi rýchlo. To musíme zvládnuť a nielen to, pretože v jeho živote je veľa nových vecí,“ skonštatoval 43-ročný baskický tréner.

