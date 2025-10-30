Školák v základnej zostave! Len 15-ročný Dowman prepisuje históriu Arsenalu Londýn

Tréner futbalistov anglického klubu Arsenal LondýnMikel Arteta vyzdvihol výkon 15-ročného Maxa Dowmana, ktorý sa stal najmladším hráčom v histórii „kanonierov“, ktorý nastúpil v základnej zostave. Dowman debutoval v stredu v zápase anglického Ligového pohára proti Brightonu, v ktorom Arsenal vyhral 2:0.
Talentovaný tínedžer predtým nastúpil z lavičky v lige proti Leedsu a Liverpoolu a v predchádzajúcom kole Ligového pohára v Port Vale. Proti Brightonu podal oslnivý výkon a keď v druhom polčase schádzal z trávnika, vyslúžil si „standing ovation“.
Arteta priznal, že bol nadšený z Dowmanovho pokojného výkonu. A ako mladík reagoval, keď sa dozvedel, že nastúpi od začiatku. Podľa španielskeho kouča to bola hanblivá reakcia skôr typická pre niekoho, kto je ešte v školskom veku. „Zareagoval jemným úsmevom. Uňho je všetko prirodzené, pre neho je všetko v poriadku. Je to spôsob, akým hrá. Nerobí okolo seba veľký rozruch.“
Podľa Artetu hrá Dowman „s veľkou odvahou a odhodlaním a opäť ukázal neuveriteľné zručnosti“. Tvrdí, že na vek 15 rokov je to niečo „výnimočné“.
Arteta vraví, že v klube sa s neobrúseným diamantom snažia pracovať citlivo. „Povzbuďme ho, aby takto pokračoval, ale zároveň ho chráňme. Musíme sa uistiť, že podnikne správne kroky a musí sa s tým tiež vyrovnať, pretože sa to deje veľmi, veľmi rýchlo. To musíme zvládnuť a nielen to, pretože v jeho živote je veľa nových vecí,“ skonštatoval 43-ročný baskický tréner.