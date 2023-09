Sklenár rokoval o servise tankov Leopard priamo na Slovensku, otvárajú sa ďalšie možnosti spolupráce s Nemeckom

Šéf rezortu obrany Martin Sklenár rokoval v Mníchove o možnostiach servisu tankov Leopard priamo na Slovensku. Minister v piatok navštívil spoločnosť Krauss-Maffei Wegmann (KMW), ktorá je výrobcom delostreleckej, kolesovej a pásovej obrnenej techniky vrátane tankov Leopard 1 a 2.

Spolupráca s Nemeckom

Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR s tým, že Sklenár s predstaviteľmi spoločnosti rokoval primárne o príležitostiach na rozvoj existujúcej spolupráce.

„Po tom, čo sme s Nemeckom a KMW popracovali na opravách ukrajinskej techniky v Michalovciach, sa nám otvárajú možnosti na ďalšiu spoluprácu, investície a pracovné miesta na východnom Slovensku,“ uviedol Sklenár s tým, že diskusiu zamerali najmä na možnosť realizácie mimovojskových opráv tankov Leopard 2A4, ktoré majú Ozbrojené sily SR, priamo na Slovensku.

Rozšírenie opráv

„Opravy by sa mohli realizovať v spolupráci so štátnou akciovou spoločnosťou Konštrukta – Defence, ktorá by tak získala novú spôsobilosť na servis a opravu týchto tankov,“ vysvetlil rezort obrany. Sklenár informoval, že v diskutujú s nemeckými partnermi aj o možnostiach rozšírenia opráv na ďalšiu ťažkú techniku poškodenú v boji na Ukrajine.

„Z kapacitných dôvodov servisného centra v Michalovciach sa javí ako najlepšie presunúť a centralizovať opravy práve v priestoroch spoločnosti Konštrukta, pričom rozsah opráv na technike bude podľa predpokladov rovnaký ako doteraz,“ uzavrel Sklenár.