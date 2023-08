Sklenár udelil medaily deviatim „pétepákom“, komunistický režim ich využíval na nútené a nebezpečné práce

Minister obrany Martin Sklenár ocenil deviatich príslušníkov Pomocných technických práporov (PTP) pamätnou medailou ministra obrany III. stupňa. Urobil tak v Banskej Bystrici, kde si uctil osudy príslušníkov PTP, ktorí boli predošlým režimom využívaní na ťažké a nebezpečné práce.

„Pietny akt sa uskutočnil na banskobystrickom sídlisku Fončorda pri pamätníku osôb zaradených do PTP – teda na mieste, ktoré toto sídlisko nedobrovoľne stavali,“ informuje Ministerstvo obrany (MO) SR v tlačovej správe.

Krivdy komunistického režimu

Z ocenených si dvaja prevzali medailu osobne, ostatní in memoriam. Symbolicky reprezentovali všetkých tých, ktorým komunistický režim skrz PTP zasiahol do života.

„Tento pamätník bol osadený pred desiatimi rokmi a je našou morálnou povinnosťou pripomínať krivdy páchané komunistickým režimom aj naďalej,“ vyjadril sa Sklenár.

Šéf rezortu obrany tiež poďakoval bývalým príslušníkom PTP, ale i Konfederácii politických väzňov Slovenska, za ich prácu pri prinášaní svedectiev o krivdách spôsobených totalitným režimom a tiež za šírenie ideálov slobody a demokracie.

Boli nepohodlní pre režim

„Ako nástupnícka organizácia po ministerstve obrany socialistického Československa je na nás, aby sme si pripomínali krivdy spáchané týmto rezortom. Jednou z nich bolo práve zriadenie pomocných technických práporov o celkovom počte takmer 60 000 osôb,“ uviedol Sklenár, ktorý považuje za určitú morálnu povinnosť ministerstva obrany pripomínať si neprávosti spáchané na tzv. pétepákoch.

„Pomocné technické prápory boli pracovné útvary Československej ľudovej armády s preukázateľne perzekučným charakterom, keďže osoby označené ako odporcovia vládnuceho režimu v nich namiesto základnej vojenskej služby vykonávali nútené a často nebezpečné práce v baniach, na stavbách, v lomoch, lesoch a na ďalších pracoviskách,“ vysvetľuje rezort obrany.

Dodáva, že do PTP bývali zaraďovaní ľudia, ktorí boli z politických, náboženských, triednych alebo iných príčin nepohodlní pre režim. MO SR pripomenulo i to, že zaradenie do PTP často znamenalo doživotné zdravotné následky, ale aj politickú nálepku, ktorá vplývala na život odvedených, aj ich rodín aj po ich prepustení.