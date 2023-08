Vystúpenie z NATO je podľa Sklenára nevýhodné a scestné, Slovensko by muselo opäť zaviesť základnú vojenskú službu

Vystúpenie zo Severoatlantickej aliancie (NATO) považuje dočasne poverený minister obrany Martin Sklenár za absolútne nevýhodné a scestné riešenie pre našu krajinu.

Neutrálne krajiny

Ako ďalej uviedol pre médiá na Úrade vlády, bolo by to zahodenie dvadsaťročných skúseností a práce, ktorú Slovensko do toho investovalo.

„Je to niečo, čo nedáva zmysel a ostávajú tu nedopovedané opatrenia, ktoré by si takýto krok vyžadoval,“ tvrdí Sklenár. Dodal, že slovenská vláda by tak musela opäť zaviesť základnú vojenskú službu, venovať obrane omnoho viac výdavkov, musela by zamestnať oveľa viac vojakov a taktiež rýchlejšie modernizovať armádu.

„Neutrálne krajiny sú v úplne inej situácii a vidíme, že sú vo veľmi nevýhodnej situácii. Krajiny, ktoré nie sú súčasťou žiadneho vojensko-politického zoskupenia v Európe – Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko, sú modelom, ktorý by nás potom čakal. Nemyslím si, že toto z hľadiska obrany, bezpečnosti a spôsobu života má pre SR perspektívu,“ povedal Sklenár.

Upozornil, že výdavky by každý rok dosiahli dvoj až trojnásobnú úroveň toho, čo vynakladáme aktuálne. Podľa ministra obrany by to predstavovalo šesť až sedem miliárd eur ročne.

Rozpínanie NATO

Predseda Republiky a europoslanec Milan Uhrík uviedol v nedeľňajšej relácii Na telo televízie Markíza, že by mal záujem o zorganizovanie referenda o vystúpení Slovenska z NATO.

„Do NATO nás dostala vláda bez referenda. U susedov na Ukrajine zúri vojna spôsobená práve snahou o rozpínanie NATO smerom k Rusku. Krajiny NATO tento konflikt aktívne podporujú už aj posielaním stíhačiek F16,“ povedal Uhrík.

Myslí si, že z toho všetkého môže vzplanúť vojna v Európe. Podľa svojich slov preto považuje za normálne spýtať sa občanov na ich názor.