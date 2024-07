ŠK Slovan Bratislava triumfoval nad Strugou aj v odvete, v ďalšom kole ho čaká slovinský NK Celje

Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava postúpil v Lige majstrov 2024/2025 do druhého kvalifikačného kola. V tom prvom vyradil severomacedónsky tím FK Struga Trim-Lum, keď po domácom triumfe 4:2 zvíťazili Bratislavčania aj v Ohride 2:1.

Už v deviatej minúte zariadil najtesnejší náskok hostí Vladimír Weiss mladší a ešte pred prestávkou sa ujal aj pokus Davida Strelca, pričom loptu za vlastného brankára usmernil jeden z domácich futbalistov. Po zmene strán sa Struge podarilo skorigovať až v 85. minúte, čo však neohrozilo postup Bratislavčanov.

Vieme hrať lepšie

„V kvalifikácii Ligy majstrov sa hrá na postup. Pricestovali sme s cieľom uhrať dobrý výsledok, s čím som spokojný. Počasie bolo veľmi náročné, na čo sme sa pripravovali. Skrátili sme predzápasový tréning i rozcvičku, šetrili sme sily na každú minútu. Hneď v úvode sme dali veľmi dôležitý gól pre ďalší vývoj, potom sme hru kontrolovali. Na konci sme však zbytočne inkasovali, čo sme nechceli. Aj striedajúci hráči by mali do zápasu vstúpiť lepšie. Prišli sme, vyhrali sme, postúpili sme, to bolo motto. Prvé kvalifikačné kolo je pre nás vždy najťažšie, toto nebolo až také ťažké ani dramatické ako v minulosti. Proti tomuto súperovi bolo našou povinnosťou postúpiť, a tak sme si to kontrolovali. Vyhrali sme, s čím som spokojný, no samozrejme, vieme hrať lepšie, a niektorí musia pridať, ďalší zase oddýchnuť a rozložiť sily, pretože ďalej to bude ešte náročnejšie,“ uviedol tréner Vladimír Weiss starší podľa oficiálneho klubového webu.

„Tešíme sa, vyhrali sme oba zápasy a boli sme efektívni. Vieme, aké dôležité je prejsť cez prvé kolo. Posledné tri roky sme sa na úvod vždy natrápili, teraz sme potvrdili rolu favorita a splnili sme postupový cieľ. Pred zápasom sme si hovorili, že prvý gól bude možno rozhodovať o jeho priebehu. Ak by ho dali domáci, nabudil by ich, a dostali by nás pod tlak. Takto sme sa presadili my, čo nám pomohlo,“ doplnil slová trénera jeho syn Vladimír Weiss ml.

Slovinský klub NK Celje

„Belasí“ v 2. kvalifikačnom kole vyzvú slovinský klub NK Celje, ktorý v 1. kole vyradil estónsku Floru Tallinn (5:0 vonku a 2:1 doma, pozn.). Prvý duel absolvuje Slovan u súpera 23. alebo 24. júla, odvetu v domácom prostredí 30. alebo 31. júla. Už v pondelok 22.7. sa Bratislavčania dozvedia aj meno možného súpera v prípade postupu ďalej.

„S Celje budeme chcieť hrať rozumne. Súpera sme sledovali, na jeho včerajšom zápase bol asistent Ľuboš Benkovský. Prvý duel bude veľmi dôležitý, budeme v ňom chcieť uhrať taký výsledok, aký nám dá šancu na odvetu a na postup. Náš cieľ bude prejsť ďalej, ale už nás čaká iný kaliber,“ dodal tréner Weiss.

Ak chce Slovan na jeseň hrať v niektorej zo súťaží v skupinovej časti, musí prejsť ešte aspoň cez jedného súpera.