Slovan Bratislava sa doma rozlúči s EKL. Tréner Weiss: Chceme sa s rokom rozlúčiť víťazstvom

Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava sa vo štvrtok večer definitívne rozlúči s pohárovou Európou v sezóne 2025/2026. „Belasí“ v Európskej konferenčnej lige už nemajú šancu na postup do vyraďovacej časti.
Tréner Weiss potrestal štyroch hráčov, Slovan po triumfe nad Žilinou jesenným majstrom - VIDEO
Ich ostatným súperom v kalendárnom roku 2025 bude švédsky tím BK Häcken z mesta Göteborg, ktorý rovnako ako Slovan nazbieral z piatich duelov len tri body a tiež už nemá šancu na postup.
Bratislavčania síce už nemôžu ísť ďalej, motivácia im však nechýba. Svojich fanúšikov by chceli potešiť triumfom.
Smutný tréner Weiss: Bojujeme, ale kvalitu nemáme. Bol to odovzdaný výkon - VIDEO
„Chceme sa s rokom rozlúčiť víťazstvom, hráme s dobrým súperom, ktorý má svoju kvalitu. Verím, že nás poženú aj ľudia, ktorí nám proti Žiline dôverovali. Túžili sme hrať v Konferenčnej lige aj na jar, no to už je história, asi sme si to nezaslúžili. Teraz sa koncentrujeme na Häcken, ktorý má skúsených, behavých hráčov. Potrebujeme ich eliminovať a dať minimálne o gól viac,“ povedal tréner Vladimír Weiss starší na oficiálnej tlačovej konferencii pred spomenutým duelom EKL.
Nemôže rátať s dvojicou zranených hráčov, nastúpiť nemôžu Mykola Kucharevič ani Andraž Šporar. „Verím, že v ich návrate získame na začiatku zimnej prípravy akoby dvoch nových hráčov. Na európskej súpiske nie sú Kelvin Ofori, Jurij Medveděv ani Sharani Zuberu. Ostatní hráči budú pripravení, hoci sme v tíme mali trošku virózu. Nejaké zmeny v zostave budú, aj vynútené. Máme zodpovednosť za výsledky, hru a ľudí, nie je to priateľský zápas, ale duel Konferenčnej ligy, v ktorom chceme vyhrať. Jeden-dvaja hráči z užšieho kádra však dostanú šancu od začiatku, aby som aj vedel, s kým môžeme počítať do jari, kde budú všetky zápasy v bitke o titul také ťažké ako tento,“ pokračoval hlavný kormidelník.
ŠK Slovan zdolal súpera, ktorý v tejto sezóne neprehral s FC Barcelona ani Realom Madrid - VIDEO, FOTO
Kým Slovan ukončil jesennú časť domácej ligy až počas ostatného víkendu, švédsky Häcken od 9. novembra účinkuje už len v EKL. „Häcken bude viac oddýchnutý. Zápas bude mať náboj, hráme za svoj klub a meno, hráči sa budú chcieť ukázať. Očakávam ťažký boj aj s emóciou, my sa chceme dobre rozlúčiť, a rovnako je tu súper, ktorý si nepríde len zahrať na krásny štadión. Podobne ako so Žilinou, opäť chceme ukázať našu tvár,“ doplnil kouč Weiss.
Aj podľa útočníka Nina Marcelliho má Slovan o motiváciu postarané. „Chceme vyhrať pre fanúšikov, ktorí si to za celoročnú podporu zaslúžia. Máme v sebe ešte sily, všetky ich tam necháme a veríme, že nad dobrým súperom môžeme zvíťaziť. Verím, že nás príde podporiť čo najviac ľudí,“ uviedol odchovanec klubu.