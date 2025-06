Paríž spozná novú ženskú šampiónku. Bude to svetová jednotka Sobolenková alebo dvojka Gauffová?

Nebýva to pravidlo, ale na Roland Garros v Paríži to tento rok vo dvojhre žien vyšlo. V záverečnom súboji o titul nastúpia v sobotu po 15.00 h SELČ proti sebe dve najvyššie nasadené tenistky – svetová jednotka Arina Sobolenková a dvojka Američanka Cori Gauffová.

Jedna alebo druhá získajú premiérový titul na parížskej antuke a prerušia tak trojročné kraľovanie Poľky Igy Swiatekovej.

Veľká forma

Sobolenková má dlhodobo konzistentnú formu. Svetová jednotka bola v tomto roku vo finále šiestich turnajov a aj keď sa tešila z trofeje len trikrát (Brisbane, Miami, Madrid), do Paríža prišla so zápasovou bilanciou 34:6.

Medzitým sa po semifinálovom triumfe nad poľskou kráľovnou antuky Swiatekovou dočkala ako prvá hráčka v tejto sezóne jubilejného štyridsiateho víťazstva. Štatistický portál OptaAce v tejto súvislosti zverejnil zaujímavý fakt.

Tretie finále za sebou

Sobolenková je prvá hráčka od čias Sereny Williamsovej, ktorá postúpila do finále troch po sebe nasledujúcich grandslamových turnajov.

V prípade 27-ročnej Bielorusky je to finále US Open 2024, Australian Open 2025 a Roland Garros 2025. Serene sa to podarilo v roku 2016 na Australian Open, Roland Garros a na Wimbledone. Pripomeňme, že Sobolenková vyhrala US Open 2024 a predtým aj Australian Open 2023 a 2024.

Ešte neskončila

„Zdolala som najťažšiu súperku na antuke vo vynikajúcom zápase. Som na to hrdá, ale cítim to tak, že moja robota ešte nie je ukončená. Chcem získať aj víťaznú trofej,“ povedala Sobolenková po triumfe nad Swiatekovou.

„Počas celej kariéry počúvam, že moja hra nie je stavaná na antuku, a preto mi na nej často chýbalo sebavedomie. Tie časy sú však preč. Upravila som svoju hru natoľko, aby som sa aj na tomto povrchu cítila komfortne a dokázala vybojovať víťaznú trofej,“ dodala robustná Bieloruska.

Raz už bola vo finále

Jej finálová súperka, 21-ročná Gauffová, sa nepredstaví vo finále pri Seine po prvý raz. Prvýkrát tam stála ešte ako tínedžerka v roku 2022 a proti famóznej Swiatekovej uhrala len štyri gemy. Teraz je situácia odlišná.

Tento rok sa jej vo štvrťfinále podarilo vyradiť víťazku Australian Open Madison Keysovú a v semifinále ukončila spanilú jazdu Francúzky zo štvrtej stovky rebríčka Lois Boissonovej.

Sama sa odpísala

Finalistky majú vyrovnanú vzájomnú bilanciu 5:5 a na grandslamových turnajoch 1:1. Čo sa týka zápasov na antuke, aj tam je to vyrovnané 1:1. Zatiaľ naposledy pred vyše mesiacom triumfovala Sobolenková nad Gauffovou vo finále v Madride 6:3, 7:6 (3).

„Vo svojom prvom finále v Paríži som bola taká nervózna, že som sa sama odpísala. Samozrejme, teraz som iná hráčka so skúsenosťami a aj jednou víťaznou skúsenosťou z grandslamového turnaja. Určite vydám zo seba všetko, čoho budem schopná,“ uviedla Gauffová. Doplnila ešte, že podrástla aj po mentálnej stránke.

„Už to neberiem tak, že finálová prehra na veľkom turnaji je koniec sveta. Nastavená som pozitívne. Bez ohľadu na to, či vyhrám alebo prehrám, slnko na druhý deň ráno opäť vyjde.“

Veľa bodov aj peňazí

Víťazka dvojhry žien na RG 2025 získa 2000 bodov do rebríčka WTA aj Race. Zdolaná finalistka už má istotu 1300 bodov. Bez ohľadu na výsledok finále Sobolenková zostane svetová jednotka a Gauffová zasa dvojka singlového ženského poradia WTA.

Čo sa týka odmien, pre víťazku je pripravená prémia 2 550 000 eur a pre zdolanú finalistku 1 275 000 eur. Obe tieto sumy sú uvedené pred zdanením.