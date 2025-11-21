Bilesová priznala náročné obdobie po operácii prsníkov. Vyzerali ako mimozemšťania

Legendárna gymnastka sa otvorene podelila o ťažkú rekonvalescenciu po plastickej operácii poprsia.
Simone Biles
Simone Bilesová so zlatou medailou. Foto: archívne, SITA/AP
Americká gymnastka a držiteľka 11 olympijských medailí Simone Bilesová sa v novom videu na TikToku otvorene priznala k bolestivej skúsenosti po operácii zväčšenia prsníkov, ktorej sa podrobila v júni tohto roka. Referuje o tom web marca.com.

Bilesová sa vyjadrila, že proces zotavovania bol výrazne bolestivejší, ako očakávala, a priznáva, že jej naozaj nikto nepovedal pravdu o tom, čo ju čaká. „Nemohla som sa ani pohnúť,“ hovorí gymnastka o prvých dňoch po operácii, keď ju musel manžel Jonathan Owens doslova zdvíhať z postele a pomáhať jej.

Implantáty boli umiestnené pod sval, čo podľa slov Bilesovej spôsobilo oveľa väčšiu bolesť v dôsledku jej vyvinutejšej svalovej hmoty. „Mám asi viac svalov ako väčšina žien, ktoré podstupujú tento zákrok, a ten tlak pod svalom ma veľmi bolel,“ priznala.

Gymnastka si tiež zaspomínala na moment paniky po zákroku, keď jej nové prsia „siahali až po krk“ a tvrdí, že vyzerali ako „mimozemšťania“. Tento strach prekonala až po rozhovore s lekárom a úprave veľkosti. Nakoniec si vybrala také silikónové implantáty, ktoré lepšie korešponduje s jej malou postavou, keďže Bilesová meria iba 142 centimetrov a váži 48 kilogramov.

Operáciu vykonala renomovaná plastická chirurgička Dr. Kriti Mohanová. Bilesová dodáva, že po dvoch ťažkých týždňoch liečenia je teraz s výsledkom spokojná a cíti sa dokonale.

Simone Bilesová dlhodobo inšpiruje nielen športovými úspechmi, ale aj otvorenosťou o svojom osobnom živote a zdravotných výzvach. Tento najnovší príspevok na sociálnych sieťach ukazuje jej odhodlanie a odvahu zdieľať aj menej slávne momenty svojej cesty.

