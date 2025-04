Bilesová a Duplantis sa stali laureátmi ocenenia Laureus World Sports Awards - FOTO

Americká gymnastka Simone Bilesová a švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis sa stali laureátmi ocenenie Laureus World Sports Awards. Kým atletický rekordér získal túto cenu premiérovo, skúsenú Američanku vyhlásili za najlepšiu športovkyňu planéty za predchádzajúci rok už štvrtýkrát.

Výsledky ankety zverejnili v španielskom Madride. Vlani Bilesová získala cenu za návrat roka. Dvadsaťosemročná gymnastka je už sedemnásobná olympijská šampiónka, v lete 2024 získala v Paríži pod piatimi kruhmi tri zlaté. Do súťažného diania sa pritom vrátila po pauze spôsobenej mentálnymi problémami.

„Teraz si užívam voľno, kým sa rozhodnem, či sa chcem vrátiť do posilňovne a súťažiť. Veľa ľudí si myslí, že olympiáda je záväzok na jeden rok, ale v skutočnosti sú to štyri roky, ktoré sa končia olympiádou. Najbližšia bude v Los Angeles v roku 2028, čiže v USA, čo je veľmi vzrušujúce. Ale či budem opäť súťažiť, to si nie som taká istá,“ vyhlásila.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Na olympiáde však isto budem, či už súťažiť alebo na tribúne,“ doplnila Bilesová.

O tri roky mladší Duplantis je zatiaľ dvojnásobný olympijský šampión a tiež držiteľ svetového rekordu. Pomyselné „žezlo“ prevzal od srbského tenisového velikána Novaka Djokoviča. O cenu sa neúspešne uchádzal aj Srb, tiež holandský pilot F1 Max Verstappen či francúzsky plavec Leon Marchand.

„Cena Laureus je vrchol, ktorý my športovci chceme získať. Viem, čo hovorím, pretože toto je už štvrtýkrát, čo som bol nominovaný. A to dokazuje, že vyhrať Laureus je ťažšie ako zlatú olympijskú medailu,“ povedal Švéd.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Po fenomenálnom jamajskom šprintérovi Usainovi Boltovi sa stal len druhým atlétom s uvedenou cenou.

Cenu za prelom roka získal španielsky futbalista Lamine Yamal, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v španielskom tíme FC Barcelona. Ďalší Španiel – tenista Rafael Nadal – dostal ocenenie „Športová ikona“, kariéru ukončil vlani v novembri.

Cenu za Návrat roka získala iná gymnastka Rebeca Andradeová z Brazílie, cenu za celoživotné dielo dostal 53-ročný americký surfista Kelly Slater. Za najlepší kolektív planéty vyhlásili španielsky futbalový klub Real Madrid, ktorý vlani už 15-krát ovládol Ligu majstrov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Víťazov ankety od roku 2000 vyberá dovedna 70 členov Laureus World Sports Academy spomedzi nominovaných športovcov, ich mená určuje viac ako tisícka médií z viac ako 70 krajín planéty.