Džudistka urobila odvážny krok. Pred MS sa nechala odfotiť nahá a poukázala tak na dôležité aspekty - FOTO

Ukázala úplne inú tvár. Ale aj ďalšie časti tela, ktoré sa zobrazujú len v časopisoch pre dospelých.

Krátko pred majstrovstvami sveta v džude v Budapešti chce dvojnásobná majsterka Európy Alina Böhmová z Nemecka svojimi nahými fotografiami v Playboyi vyslať odkaz proti jednostrannému, stereotypnému vnímaniu žien a najmä športovkýň.

Svojich fanúšikov tým možno trochu zaskočila. Možno by sa dalo povedať, že ako džudistka urobila odvážny krok. Informoval o tom web sport.cz.

Jej dve stránky

„Fotografiami chcem ukázať, že sila a ženskosť sa navzájom nevylučujú,“ povedala 26-ročná šampiónka v rozhovore pre pánsky časopis, na ktorého titulnej strane sa objavuje.

„Môžem bojovať na žinienke a byť absolútna beštia, ale môžem byť aj zmyselná a ženská,“ pokračovala Böhmová.

Každý, kto ju videl v kimone, vie, že je tvrdá, odolná a húževnatá. Aj preto je úspešná. „Ale aj nežná a zraniteľná. Som kráska, ale som aj šelma alebo zviera – obe stránky ku mne patria, obe ma definujú.“

Citlivá téma

Sebavedomie, s ktorým sa teraz vrcholová športovkyňa prezentuje v Playboyi, si podľa vlastných slov budovala roky.

Priznala, že v minulosti boli pre ňu jednou z veľmi citlivých tém jej prsia.

„Viac ako desať rokov vo vrcholovom športe ma vyformovalo do súčasnej podoby. Bojovala som s tým najmä počas puberty a po nej, pretože vrcholoví športovci sa často vyvíjajú trochu pomalšie. Ženské krivky nezískate tak rýchlo a veľkosť môjho poprsia bola pre mňa v minulosti tiež citlivou témou,“ uviedla Böhmová.

Stále jej to uniká

Na nadchádzajúcich MS, ktoré sa budú konať od 13. do 20. júna v Budapešti, má jasný cieľ. Chce svoj ďalší veľký titul.

A chce ho veľmi. Už len preto, že práve tento titul majsterky sveta jej doteraz unikal. Pred rokom v Abú Zabí ju prekonala krajanka Anna-Maria Wagnerová, čo jej znemožnilo aj účasť na olympijských hrách v Paríži.

„Bolo to vtedy veľmi, veľmi ťažké. Ale aj teraz s odstupom som si istá, že som neurobila nič zlé. Dala som do toho všetko, ale jednoducho to nestačilo,“ doplnila Böhmová.

Reportáž z fotenia a niekoľko fotografií nemeckej džudistky si viete pozrieť na tomto linku.