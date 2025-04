Šimkovičovej ministerstvo tvrdí, že za zdržanie dotácií z FPU nemôže rada fondu, ale jeho vedenie

Ministerstvo kultúry (MK) SR tvrdí, že za zdržanie dotácií z Fondu na podporu umenia (FPU) nemôže rada fondu, ale jeho vedenie. Ako uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská, MK SR upozornila Rada FPU na viaceré závažné skutočnosti, ktoré podľa jej slov poukazujú na nedodržiavanie zákonných postupov aj vnútorné nedostatky vo fungovaní FPU.

„Riaditeľ FPU predkladal Rade osoby na voľbu do odborných komisií bez korektného zákonného základu; podľa zákona, členov odborných komisií vymenúva a odvoláva Rada na návrh riaditeľa fondu z osôb, ktoré navrhujú právnické osoby pôsobiace v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, pričom ich členstvo v odbornej komisii trvá najviac dva roky a je nezastupiteľné,“ uviedla Bačinská s tým, že riaditeľ FPU podľa Rady FPU navrhoval osoby, ktoré už v minulosti v odborných komisiách pôsobili a neboli v zmysle zákona opäť navrhnuté oprávnenými subjektmi.

Chýbali podklady a transparentnosť

„Zároveň FPU ohľadne predložených kandidátov nedisponoval ich aktuálnymi životopismi, respektíve nebol náležite zdokladovaný aktívny výkon ich činnosti v oblasti kultúry. Počas výkonu svojej funkcie členovia Rady FPU viackrát upozorňovali na porušovanie zákona, vnútorných predpisov a pravidiel transparentnosti. Takéto upozornenia boli adresované rovnako aj bývalému predsedovi Rady FPU Petrovi Buranovi, ktorý po skončení predsedníctva Radu FPU opustil,“ doplnila Bačinská.

Dodala tiež, že rada poukázala aj na okolnosti týkajúce sa programu folklórne festivaly.

„O tomto programe sa malo rozhodnúť v zákonnej lehote 90 dní, teda v marci 2025. Na rokovaní Rady Fondu na podporu umenia dňa 18. decembra 2024 bola zvolená odborná komisia. Následne od tohto termínu riaditeľ fondu pán Róbert Špoták opakovane upozorňoval Radu FPU, že odborná komisia môže byť v konflikte záujmov a nemôže zasadnúť. Zákon pritom jasne stanovuje, že Rada FPU môže voliť členov odborných komisií len z osôb, ktoré jej na rokovanie predloží riaditeľ fondu,“ uviedla Bačinská.

Bez návrhov nebolo možné konať

Dodala, že Špoták nepredložil nových kandidátov, len „recyklovaných“, a teda Rada FPU nemohla konať bez toho, aby sama porušila zákon tak, že by schválila kandidátov, ktorí neboli nominovaní v súlade so zákonom. Rada FPU teda podľa Bačinskej požiadala Špotáka, aby danú situáciu aktívne riešil, a tiež verejne informoval o potrebe nominácií vhodných kandidátov do predmetnej komisie.

„Napriek týmto výzvam riaditeľ fondu namiesto riešenia problému opakovane len konštatoval, že „nie sú ľudia“. Namiesto aktívneho postupu zamestnanci fondu venovali pozornosť verejným protestom, čiže namiesto toho, aby zabezpečovali riadne fungovanie systému podpory,“ tvrdí ministerstvo s tým, že výsledkom je súčasný stav, v ktorom nemôžu byť vyhodnotené projekty v oblasti folklórnych podujatí. Dôsledkom je oneskorenie rozhodovania o dotáciách.

„Napriek tomu sú z tejto situácie neprávom obviňovaní členovia Rady FPU, hoci ide najmä o dôsledok nečinnosti samotného riaditeľa FPU,“ zdôraznila Bačinská.

Rada FPU žiada sprístupniť projekty

„Dnes predseda Rady FPU Matúš Oľha vyzval FPU, konkrétne riaditeľa Špotáka, o zabezpečenie sprístupnenia projektov k programu folklórne festivaly. Matúš Oľha zároveň vyzval, aby odborná komisia zasadala a aby boli súbežne Rade FPU sprístupnené všetky projekty za účelom rozdelenia financií, a to do termínu 15. apríla 2025. Rada FPU bude o prostriedkoch rokovať 16. apríla 2025,“ avizovala ďalej.

Bačinská doplnila, že Rada FPU opakovane upozornila aj na to, že zápisnice z jej zasadnutí boli zverejňované bez jej vedomia a odsúhlasenia, čo porušovalo základné pravidlá transparentnosti.

Ministerstvo sľubuje zákonné a odborné rozhodovanie

„Problematická bola aj komunikácia smerom k verejnosti prostredníctvom platforiem, kde sa zverejňovali skreslené alebo nepravdivé informácie. Tieto konania vyvolali pochybnosti o nestrannosti FPU a otvorili priestor pre šírenie zavádzajúcich informácií o fungovaní Fondu na podporu umenia,“ pokračovala. MK SR podľa jej slov v súčasnosti analyzuje všetky dostupné podklady. V spolupráci s Radou FPU a odbornými útvarmi sa usiluje zaistiť, aby rozhodovanie o pridelení dotácií prebiehalo zákonným, odborným a transparentným spôsobom.

Fond na podporu umenia 24. marca avizoval oneskorenie rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov. Dôvodom bolo, že nebolo možné zostaviť odbornú komisiu v programoch Tradičná kultúra a folklorizmus, Medzinárodné mobility – tradičná kultúra a kutúrno-osvetová činnosť, a tiež Prezentačné a odborné aktivity verejných vysokých škôl a Medzinárodná prezentácia verejných vysokých škôl. Fond avizoval, že zverejnenie rozhodnutia je po novom naplánované na 16. mája.