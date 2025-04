Karvašová: Kultúru u nás riadia nekompetentné osoby, potrebujeme tri veci

Kultúrny sektor zohráva počas spoločenských transformácií významnú úlohu. Okrem hodnoty, ktorá sa nedá vyčísliť peniazmi, však značným spôsobom prispieva k rozvoju európskej ekonomiky.

Kultúrny a kreatívny priemysel v EÚ zamestnáva 8,7 milióna ľudí – od hudby cez divadelné umenie, knihy až po divadlá či knižnice. To je takmer toľko, koľko je ľudí zamestnaných v poľnohospodárskom sektore. V rámci celej Únie existujú viac ako dva milióny kultúrnych zariadení, ktoré ročne vygenerujú pre európske hospodárstvo približne 200 miliárd eur.

Nekompetentnosť vo vedení kultúry

Slovenská europoslankyňa Ľubica Karvašová preto podporuje väčšiu ochranu a investície do kultúrneho sektora. „Kultúra tvorí podstatnú časť európskej ekonomiky. Pri vládach so sklonmi oslabovať demokraciu však kultúra trpí ako prvá. Zažíva snahy o ovládnutie a to zhoršuje nielen jej kvalitu, ale aj celú našu konkurencieschopnosť,“ povedala Karvašová počas aktuálneho plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu vo francúzskom Štrasburgu a rozpravy o Európskom kultúrnom kompase.

„Podporujem tento zámer a vítam túto debatu,“ povedala na margo chystanej kultúrnej stratégie Európskej únie a dodala: „No čo s tým? Chrániť slobodu tvorby, podporovať medzinárodnú spoluprácu umelcov… Žiaľ, na Slovensku – no nielen tam – je realita taká, že dnes vidíme politické zásahy. Vidíme útoky na umelcov, finančné škrty či dosadzovanie nekompetentných manažérov do národných ikon, kultúrnych inštitúcií, divadiel a galérií. A takisto aj v kultúre v regiónoch.“

Tri riešenia

Podľa Karvašovej sú preto potrebné tri veci: „Prvá: presadzovať väčšiu ochranu slobody tvorby po vzore európskeho zákona o slobode médií. Po druhé, silný program pre mobilitu umelcov typu Erasmus, a posledná – podporu regiónov a kultúry v regiónoch.“

Europoslanci a Komisia diskutovali o pripravovanom Európskom kultúrnom kompase s cieľom poskytnúť strategickejší a koherentnejší prístup ku kultúrnej politike EÚ. Zdôraznili potrebu primeraného financovania kultúrnych a kreatívnych sektorov EÚ v budúcom viacročnom finančnom rámci. Pripomenuli tiež výzvy, ktorým tento sektor čelí, ako sú nevhodné pracovné podmienky pre umelcov a výzvy, ktoré predstavuje umelá inteligencia.