Ministerstvo kultúry realizuje opatrenia, ktoré prispejú k zníženiu nákladov na údržbu areálov kultúrnych inštitúcií

Rezort kultúry realizuje opatrenia, ktoré prispejú k zníženiu nákladov na údržbu areálov kultúrnych inštitúcií. Ako informovala riaditeľka odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, Ministerstvo kultúry (MK) SR tak robí v spolupráci so svojou Správou rezortných zariadení. Objasnila, že údržba bola dlhodobo finančne náročná, a to najmä z dôvodu, že používaná technika bola mimoriadne zastaralá, neraz bola stará desiatky rokov.
„Opravy a zabezpečenie náhradných dielov boli neprimerane drahé a neefektívne. Modernizácia technického vybavenia preto predstavovala kľúčový krok k racionalizácii výdavkov a k zlepšeniu hospodárnosti správy areálov,“ uviedla Demková.
V rámci modernizácie bolo obstaraných 37 kusov novej techniky vrátane príslušenstva. Demková zdôraznila, že verejné obstarávanie prebehlo transparentne a v súlade so zákonnými postupmi. Modernizácia má umožniť efektívnejší výkon prác spojených s údržbou vonkajších priestorov, pričom zákazka zahŕňa aj servisné prehliadky novej techniky, dodanie potrebných náhradných dielov či prevádzkových tekutín v súlade s odporúčaniami výrobcu.
„Pri výbere techniky bola zohľadnená rozmanitosť areálov, ich rozloha aj charakter. Jednotlivé lokality si vyžadujú rozdielnu intenzitu a spôsob kosenia, preto dodávka pozostáva z rôznych typov strojov s odlišnou veľkosťou a výkonom,“ ozrejmila Demková.
Doplnila, že rezort kultúry považuje zabezpečenie novej techniky za významný krok k zlepšeniu správy a údržby areálov kultúrnych inštitúcií. „Nákup predstavuje modernizačné opatrenie, ktoré prispeje k efektívnejšiemu a hospodárnejšiemu výkonu údržby, a tým aj k lepším podmienkam pre návštevníkov i zamestnancov,“ uzavrela.