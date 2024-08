Šimkovičová s Machalom sa pustili do „šimečkovcov“ a ušlo sa aj poslankyni PS Zore Jaurovej

Ministerstvo kultúry (MK) SR tvrdí, že Nadácia Milana Šimečku si cez Fond na podporu umenia (FPU) zaistila dotácie na niekoľko rokov vopred.

Ako na tlačovej konferencii informovali ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) a generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala, predmetná nadácia si mala nechať krátko pred účinnosťou novely zákona o FPU, ešte podľa pôvodných pravidiel, schváliť nielen dotácie na aktuálny rok, ale aj na roky 2025 a 2026.

Zlatá rybka

Tieto informácie podľa nich vyplývajú z verejne dostupných informácií, ktoré sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv.

Šimkovičová a Machala tiež poukázali na to, že nadácia M. Šimečku dostala od roku 2020, z dotácií spadajúcich pod MK SR, bezmála 255-tisíc eur.

Predmetná nadácia je podľa nich prepojená s predsedom opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michalom Šimečkom.

„Je pozoruhodné, akým spôsobom si chceli „šimečkovci“ poistiť pred účinnosťou novely Zákona o Fonde na podporu umenia svoje finančné toky, svoju tzv. zlatú rybku. Poistili si svoju dotáciu až do roku 2026, čo je absolútne neštandardný krok. Keď chcete získať zdroje z fondu, musíte predložiť nejaký projekt, ale oni už asi dnes vedia, že aj v nasledujúcich rokoch budú ich projekty úspešné,“ vyjadrila sa Šimkovičová.

Zvláštne prepojenie

Doplnila, že v tomto roku ide o sumu 40-tisíc eur, na budúci rok 45-tisíc eur a v roku 2026 by mala byť dotácia vo výške 50-tisíc eur.

Machala je toho názoru, že Nadácia Milana Šimečku je roky zvláštne prepojená na štátny rozpočet.

Tvrdil tiež, že FPU po nadobudnutí účinnosti novely zákona opúšťajú ľudia, ktorí by mali byť blízki súčasnej opozícii i Nadácii Milana Šimečku.

„Zo štátnych peňazí si veľmi jednoducho financovali svoj život a zakrývali to za akési verejnoprospešné aktivity,“ vyjadril sa. Podľa Machalu ale dosah projektov nadácie na život slovenského občana nie je viditeľný.

Konflikt záujmov

Ministerka Šimkovičová tiež na tlačovej konferencii spomenula poslankyňu parlamentu za hnutie Progresívne Slovensko Zoru Jaurovú, ktorá je i členkou komisie FPU, a u ktorej podľa šéfky rezortu kultúry dochádza ku konfliktu záujmov.

Iní členovia parlamentu podľa Šimkovičovej takéto funkcie nezastávajú.

„Naposledy sa dala do tejto funkcie nominovať 2. marca 2024 až do 1. marca 2026, konkrétne do programu 6 – Mesto kultúry, ktorý rozdeľuje niekoľko státisíc eur ročne,“ dodal Machala.

Jaurová veci rada objasní

„Ak potrebuje objasniť, ako fungujú odborné komisie v FPU, som jej plne k dispozícii,“ reagovala Jaurová na ministerku Šimkovičovú.

„Na to by však musela prehodnotiť rozhodnutie vyhýbať sa akejkoľvek priamej konfrontácii, či už na pôde parlamentného výboru, v televíznom dueli alebo za zatvorenými dverami,“ dodala poslankyňa v reakcii.

Agentúra SITA požiada o vyjadrenie Nadáciu Milana Šimečku.