Ani po troch rokoch od vraždy v Teplárni sa situácia kvír ľudí nezlepšila, upozorňujú mimovládky

Ani po troch rokoch od vraždy v Teplárni v Bratislave sa situácia kvír ľudí nezlepšila. Upozornila na to Ľudskoprávna koalícia, ktorá si pripomína pamiatku Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha. Nenávisť, ktorá viedla k ich vražde, neskončila. Naopak, intenzívne sa prenáša do politických prejavov, legislatívy a verejného diskurzu.
Ľudskoprávna koalícia súčasne pozýva na pietne podujatia Spomienka na Juraja a Matúša. Uskutočnia sa v nedeľu 12. októbra o 16:00 v KC Pong v Košiciach a v kultúrnom centre Záhrada v Banskej Bystrici.
Slovensko kleslo hlboko
„Na Juraja a Matúša nesmieme zabudnúť. Ich obeť je pripomienkou toho, čo dokáže nenávisť, ktorú nikto nezastaví. Od teroristického útoku pred Teplárňou neprebehla v časti spoločnosti žiadna reflexia. Mnohí ľudia, ktorí majú moc a sedia vo vláde či parlamente, nenávisť voči LGBTI+ ľuďom ďalej šírili a šíria,“ upozornil riaditeľ organizácie Saplinq Róbert Furiel.
Novelu ústavy označil za hanebnú a potvrdzujúcu to, ako Slovensko hlboko kleslo. „Zahojiť tieto rany bude trvať dlho a bude nás to stáť ešte veľa úsilia. Verím však, že sa nám raz spoločnými silami podarí urobiť zo Slovenska krajinu, kde by sa aj Juraj a Matúš cítili dobre,“ dodal Furiel.
Primátora Budapešti vypočúvala polícia pre spoluorganizovanie Dúhového pochodu
Spoločné stanovisko ľudskoprávnych organizácií konštatuje, že vláda a parlament zlyhávajú v základnej úlohe, a to v ochrane ľudí, bez ohľadu na identitu, orientáciu či vieru. Zmena ústavy je podľa Ľudskoprávnej koalície frontálnym útokom na ľudské práva všetkých, osobitne však na práva kvír ľudí.
Organizácie spoločne vyzvali vládu, aby prijala konkrétne opatrenia od právneho uznania párov rovnakého pohlavia cez ochranu rodičovských práv kvír ľudí až po rešpektujúcu zdravotnú starostlivosť pre transrodové osoby.
Situácia je ešte horšia
Podľa Andreja Polakoviča z iniciatívy Inokraj stojí za zamyslenie skutočnosť, že po troch rokoch od vraždy Juraja a Matúša je situácia na Slovensku ešte v horšom stave než bola predtým.
„Ako menšina čelíme agresívnej politike, ktorá ďalej živí nenávisť voči nám a otvorene útočí nielen na naše práva, ale aj na základnú ľudskú dôstojnosť. Široká verejnosť je stále kŕmená mylnými predstavami o nás a našich životoch – vedome, zákerne, s cieľom udržať strach, skomplikovať nám životy a vzbudiť dojem, že ako menšina sa dožadujeme nadpráv, sexualizácie mládeže a podobným donebavolajúcim absurditám. Je nám z toho do zúfania, no odmietame sa s tým zmieriť,“ zdôraznil Palkovič.
Dodal, že útok na jedného z nich je útokom na všetkých. Preto bude Ľudskoprávna koalícia aj naďalej poukazovať na to, že skutočnou hrozbou sú pre spoločnosť nenávisť, dezinformácie a ľahostajnosť, nie kvír ľudia. „Stojíme a vždy budeme stáť na strane tých, ktorí čelia útokom len preto, že existujú. Aj my sme obyvateľmi tejto krajiny, vždy sme tu boli a žiadne snahy o naše vymazanie to nezmenia,“ uzavrel Polakovič.
V kaviarni Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave sa 12. októbra 2022 krátko po 19:00 odohral teroristický útok. Páchateľ úkladne zavraždil dve obete a ďalšiu osobu postrelil. O život prišli dvaja mladí ľudia z LGBTI+ komunity Juraj Vankulič a Matúš Horváth. Postrelená bola čašníčka Radoslava Trokšiarová.
Ľudskoprávnu koalíciu tvoria Amnesty International Slovensko, Rómske advokačné a výskumné stredisko, eduRoma, Saplinq, Inokraj, Komunitná nadácia Zdravé mesto, kolektív neon, Intymyta, Možnosť voľby, Literárna bašta, Diera do sveta a Záhrada – Centrum nezávislej kultúry.