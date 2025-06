Homofóbom roka je ministerka Šimkovičová. Získala takmer štyrikrát toľko hlasov, ako dostala krúžkov vo voľbách

Homofóbom roka sa stala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (SNS). Anticenu Homofób roka získala za rekordných 100 650 hlasov, čo predstavuje 55 percent. Šimkovičová tak výrazne predbehla Martina Kližana a Rudolfa Huliaka.

Do hlasovania sa tento rok zapojilo rekordných 183-tisíc ľudí. Anketu zorganizovali pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii a transfóbii (IDAHOT) mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko.

Hlavné pracovné nástroje ministerky

Do hlasovania sa mohol zapojiť ktokoľvek, rovnako mohol ktokoľvek poslať nomináciu. Riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher priblížil, že nebolo jednoduché vybrať, za čo konkrétne nominovať ministerku Šimkovičovú, pretože mali od verejnosti veľa tipov, pričom všetky boli podľa neho relevantné.

„Šírenie nenávisti, homofóbie, ale aj rasizmu a antisemitizmu sú zjavne hlavné pracovné nástroje ministerky. Prvý raz sme však okrem výrokov nominovali známe osoby aj za ich homofóbne skutky, a preto myslím, že bolo jej verejné priznanie, že sa chystá zneužiť svoju právomoc na znevýhodňovanie LGBTI ľudí, vhodné,“ priblížil Weisenbacher s tým, že víťazom prekvapení neboli, rekordným záujmom verejnosti však áno.

„V tom vidím nádej do budúcnosti. Čím ďalej, tým viac ľudí totiž aj na Slovensku považuje homofóbiu za škodlivú pre celú spoločnosť,“ dodal Weisenbacher.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Opakované útoky na LGBTI ľudí

Koordinátorka iniciatívy Dúhové Slovensko Zuzana Slamená podotkla, že Šimkovičová získala v ankete takmer štyrikrát toľko hlasov, ako dostala krúžkov vo voľbách.

„Ankety o anticenu Homofób roka sa dokonca zúčastnilo viac ľudí, ako hlasovalo za Slovenskú národnú stranu – bolo to 183-tisíc verzus 167-tisíc. Šimkovičová a jej spolupútnici v minulosti opakovane útočili na LGBTI ľudí, že chcú z pozície menšiny diktovať väčšine. Nechajme teraz bokom, že je to manipulatívne, a spýtajme sa ministerky ničiacej kultúru, či by, keďže je v menšine, nemala konečne prestať a odstúpiť,“ vyhlásila Slamená.

Trofej pre víťaza

Trofejou pre víťaza anticeny Homofób roka je štylizovaný piktogram, a to zdeformovaná tvár, ktorá v sebe ukrýva aj nápis 4 %, čo je tradične chápaný podiel neheterosexuálnych ľudí v populácii.

IĽP pripomenul, že v minulosti sa víťazmi ankety stali poslanec Štefan Kuffa za svoj výrok o topení gejov, Konferencia biskupov s tvrdením, že ľudskoprávni aktivisti sú „aktéri kultúry smrti„, predseda ĽSNS Marián Kotleba, poslankyňa Anna Záborská a naposledy arcibiskup Orosch za urážlivé slová o obetiach homofóbneho teroristického útoku na Zámockej v Bratislave.

Nikto z nich si však cenu neprevzal. „Ako jediný si cenu prevzal bývalý predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), ktorý po stretnutí s aktivistami pripustil, že v niektorých svojich výrokoch sa mýlil a korigoval ich,“ pripomenul IĽP. Organizátori sa pokúsia anticenu ministerke kultúry Šimkovičovej odovzdať priamo na ministerstve, a to v najbližších dňoch.