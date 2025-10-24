Silný vietor zasiahol juh Moravy, polámal stromy a narušil dopravu

Silný vietor, ktorý vo štvrtok večer zasiahol juh Moravy, polámal stromy a konáre, ktoré následne zablokovali cesty a narušili železničnú dopravu. Informuje o tom web TN.cz.
Popadané stromy poškodili trakčné vedenie natoľko, že na trati Praha – Brno v okrese Blansko bola prerušená vlaková premávka. Od piatka rána jazdia vlaky dočasne len po jednej koľaji.
Silný vietor v Česku pripravil tisíce domácností o elektrinu, hasiči zasahujú pri stovkách udalostí
Silný vietor spôsobil problémy aj v Juhočeskom kraji. „Od skorých ranných hodín sme zaznamenali viac ako tucet prípadov, keď sme odstraňovali popadané stromy z ciest,“ uviedli na mikroblogovacej sieti X hasiči.