Silný vietor v Česku pripravil tisíce domácností o elektrinu, hasiči zasahujú pri stovkách udalostí

Silný vietor, ktorý sa v noci na štvrtok prehnal severovýchodom Česka, pripravil tisíce domácností o elektrinu. Ako referuje web TV Nova, bez dodávok je približne 18-tisíc odberateľov, pričom najviac sú postihnuté oblasti Semilska, Rychnovska a Olomoucka.
Hovorkyňa energetickej spoločnosti ČEZ Soňa Holingerová uviedla, že evidujú 30 porúch vysokého napätia a ďalšie poruchy nízkeho napätia. „Sme v teréne a predpokladáme, že dodávky elektriny sa podarí obnoviť počas štvrtka,“ dodala.
Silný vítr zkomplikoval železniční dopravu.
Během posledních hodin museli naši zaměstnanci i hasiči zasahovat u desítek případů, kdy popadané stromy a větve zablokovaly koleje nebo poškodily trolejové vedení. Nejvíc událostí jsme zaznamenali v Pardubickém, Olomouckém a… pic.twitter.com/b1OG9UrRj5
— Správa železnic (@Spravazeleznic) September 25, 2025
Hasiči zo zasiahnutých regiónov mali náročnú noc, keď vo štvrtok k 7:00 evidovali viac ako 200 udalostí súvisiacich so silným vetrom. V Olomouckom kraji museli krátko po polnoci uzavrieť cestu I. triedy medzi Rudolticami a hranicou Olomouckého a Moravskosliezskeho kraja z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.
V Královohradeckom kraji zasahovali hasiči viac ako stokrát, pričom najviac postihnuté bolo Rychnovsko.
Dodávateľ elektriny varuje Ukrajincov, že na jeseň a v zime môžu zostávať bez prúdu
Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pred silným vetrom, ktorá platí až do štvrtkového poludnia a týka sa častí Královohradeckého, Olomouckého a Moravskosliezskeho kraja.