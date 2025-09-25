Silný vietor v Česku pripravil tisíce domácností o elektrinu, hasiči zasahujú pri stovkách udalostí

Bez prúdu je približne 18-tisíc odberateľov, najviac postihnuté sú regióny Semilska, Rychnovska a Olomoucka.
Storm damage - German Oak
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Silný vietor, ktorý sa v noci na štvrtok prehnal severovýchodom Česka, pripravil tisíce domácností o elektrinu. Ako referuje web TV Nova, bez dodávok je približne 18-tisíc odberateľov, pričom najviac sú postihnuté oblasti Semilska, Rychnovska a Olomoucka.

Hovorkyňa energetickej spoločnosti ČEZ Soňa Holingerová uviedla, že evidujú 30 porúch vysokého napätia a ďalšie poruchy nízkeho napätia. „Sme v teréne a predpokladáme, že dodávky elektriny sa podarí obnoviť počas štvrtka,“ dodala.

Hasiči zo zasiahnutých regiónov mali náročnú noc, keď vo štvrtok k 7:00 evidovali viac ako 200 udalostí súvisiacich so silným vetrom. V Olomouckom kraji museli krátko po polnoci uzavrieť cestu I. triedy medzi Rudolticami a hranicou Olomouckého a Moravskosliezskeho kraja z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.

V Královohradeckom kraji zasahovali hasiči viac ako stokrát, pričom najviac postihnuté bolo Rychnovsko.

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pred silným vetrom, ktorá platí až do štvrtkového poludnia a týka sa častí Královohradeckého, Olomouckého a Moravskosliezskeho kraja.

