Silné zemetrasenie v Turecku a Sýrii má už viac ako 2,5-tisíc obetí a ich počet stále stúpa (video+foto)

aktualizované 6. februára 19:37

V dôsledku silného zemetrasenia v Turecku a Sýrii, ktoré v pondelok skoro ráno zasiahlo región a rúcalo budovy na oboch stranách hranice, zahynulo viac ako 2 500 ľudí. Očakáva sa, že počet obetí ešte porastie, keďže stovky ľudí uviazli pod troskami a mnohí ďalší sú zranení.

Otrasy s magnitúdom 7,8, ktoré bolo cítiť aj v Libanone či egyptskej Káhire, mali epicentrum severne od tureckého mesta Gaziantep, zhruba 90 kilometrov od hranice so Sýriou. Geologická služba Spojených štátov (USGS) uvádza, že vychádzali z hĺbky 18 kilometrov. Neskôr počas pondelka v Turecku udrelo ďalšie zemetrasenie s magnitúdom 7,5, ktorého epicentrum bolo vzdialené viac ako 100 kilometrov od toho prvého a jeho následky ešte nie sú známe. Po zemetraseniach podľa Orhana Tatara zo zmieneného úradu pre zvládanie katastrof očakávajú až stovky ďalších otrasov.

Záchranári v oboch krajinách naliehavo pátrajú po ľuďoch v troskách budov. Otrasy zrútili tisícky budov vo viacerých mestách od sýrskeho Aleppa a Hamá po turecký Diyarbakir viac ako 330 kilometrov na severovýchod.

V Turecku sa podľa prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v dôsledku zemetrasenia zrútilo takmer štyritisíc budov. Viceprezident Fuat Oktay tiež informoval o zrútení nemocnice v stredomorskom meste Iskenderun, ale počet obetí zatiaľ nie je známy.

Slováci medzi obeťami zatiaľ nie sú

V Turecku prišlo o život viac ako 1600 ľudí v desiatich provinciách a zhruba 11 100 utrpelo zranenia, informoval úrad pre zvládanie katastrof a núdzových situácií. V Sýrii na vládou kontrolovaných územiach je podľa ministerstva zdravotníctva viac než 430 mŕtvych a zhruba 1280 zranených. Z povstalcami kontrolovaných území hlásia najmenej 380 mŕtvych a stovky zranených.

V opozíciou kontrolovaných oblastiach však žijú zhruba štyri milióny ľudí vysídlených počas občianskej vojny a mnohí v schátraných podmienkach. Tamojší záchranári hovoria, že nemocnice sa rýchlo zaplnili zranenými a Muhíb Kaddúr, lekár z mesta Atma, pre agentúru AP vyjadril obavy, že mŕtvych na povstaleckom území môžu byť stovky. Šéf Bielych heliem Raíd Salah informoval, že na niektorých miestach sa zrútili celé štvrte.

Slováci by medzi obeťami silného zemetrasenia v Sýrii a Turecku byť nemali. Pre agentúru SITA to uviedol komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZV) SR. „Z informácií, ktoré má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR momentálne k dispozícii, nevyplýva, že by medzi zranenými či obeťami mali byť aj občania SR. Situáciu však naďalej sledujeme a sme v kontakte s miestnymi úradmi,“ uviedol rezort diplomacie.

Pomoc z celého sveta

Ponuky na pomoc – od pátracích a záchranných tímov až po zdravotnícke potreby a peniaze – prišli z desiatok krajín a tiež Európskej únie (EÚ) a Organizácie Spojených národov (OSN).

Bezprostrednú pomoc ponúkli Turecku už Grécko, Izrael, Bulharsko či Egypt, ktorý navrhol pomoc aj Sýrii. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tiež vyjadril Turecku podporu a ochotu pomôcť. Asistenciu sú Ankare pripravené poskytnúť aj Spojené štáty a Nemecko, záchranárov posiela aj Holandsko.

Svoje záchranné tímy do Turecka posiela tiež Rusko. Český Hasičský záchranný zbor na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že do Turecka vycestuje 68-členný tím pozostávajúci z členov zboru v Prahe a Moravsko-sliezskom kraji. Prezident Erdogan v televíznom príhovore oznámil, že pomoc ponúkli desiatky krajín.

Satelitný systém Copernicus

Európska únia v rámci okamžitej reakcie zmobilizovala pátracie a záchranné tímy pre Turecko. Spravila tak v reakcii na tureckú žiadosť o aktiváciu Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Prostredníctvom svojej webstránky o tom informuje Európska komisia.

„Silné zemetrasenie s magnitúdom 7,8, jedno z najsilnejších v regióne za viac ako 100 rokov, zasiahlo v noci provinciu Gaziantep v Turecku a tiež susednú Sýriu,“ uviedli v spoločnom vyhlásení šéf európskej diplomacie Josep Borrell a eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič.

Na poskytovanie služieb núdzového mapovania aktivovali aj únijný satelitný systém Copernicus. EÚ je podľa Josepa Borrella a Lenarčiča pripravená prostredníctvom svojich humanitárnych programov poskytnúť podporu aj zasiahnutým ľuďom v Sýrii.

Hasiči a horskí záchranári zo Slovenska

Pomoc do zemetrasením postihnutého Turecka vysiela aj Ministerstvo vnútra SR. Zložky rezortu budú pátrať po preživších a pomáhať osobám, ktoré zasiahlo zemetrasenie. Do Turecka zamieri desať príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zo Záchrannej brigády v Žiline a päť horských záchranárov spolu so špeciálne vycvičenými psami.

Sekciu krízového riadenia MV SR oslovili so žiadosťou o pomoc cez celoeurópsky medzinárodný komunikačný a informačný systém CECIS. Slovensko tiež týmto krokom zareagovalo na požiadavku zo strany európskeho Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie – ERCC (Emergency Response Coordination Centre).

„Vyslané zložky majú rozsiahle skúsenosti s pátracou a záchranárskou činnosťou. Na kvalitatívne svetovej úrovni sú aj psy, špeciálne trénované napríklad aj na vyhľadávanie zavalených osôb v ruinách,” povedal poverený minister vnútra Roman Mikulec.

Sekcia krízového riadenia aktívne komunikuje s tureckou stranou s cieľom čo najrýchlejšieho presunu záchranných zložiek do postihnutých oblastí. Prepravu Leteckým útvarom Ministerstva vnútra SR do mesta Adana však komplikuje mimoriadne silné sneženie v Turecku. „Takéto krízové situácie, hoci sa dejú ďaleko od Slovenska, preverujú akcieschopnosť a koordináciu zložiek ministerstva vnútra, čo zvyšuje odbornosť a pripravenosť v prípade potreby aj na zásahy na našom území,” dodal šéf rezortu.

Vybudovanie vyslaných tímov hasičov a horských záchranárov podporila Európska únia prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci realizácie projektu MUSAR – pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí a projektu Horský špecializovaný záchranný modul.