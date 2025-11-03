Silne zemetrasenie v Afganistane zabilo najmenej 20 ľudí

Najmenej 20 ľudí zahynulo a približne 320 ďalších utrpelo zranenia pri silnom zemetrasení, ktoré v noci na pondelok zasiahlo sever Afganistanu. Americká geologická služba uviedla, že zaznamenala zemetrasenie s magnitúdom 6,3 s epicentrom v blízkosti mesta Mazár-e Šaríf. Podľa hovorcu afganského ministerstva zdravotníctva si živel vyžiadal obete v provinciách Balch a Samangan. Dodal, že počet obetí môže stúpnuť.
V panike obyvatelia Mazár-e-Šarífu, jedného z najväčších miest na severe Afganistanu, vybiehali do ulíc zo strachu, že sa im zrútia domy, uviedla agentúra AFP. Zemetrasenie poškodilo známu Modrú mešitu v meste, historickú stavbu z 15. storočia, známu svojimi farebnými obkladmi.
Zemetrasenia sú v Afganistane bežné, najmä v oblasti pohoria Hindúkuš, kde sa stretávajú euroázijská a indická tektonická doska. V auguste tohto roka zemetrasenie s magnitúdou 6,0 na východe krajiny zničilo horské dediny a pripravilo o život viac ako 2 200 ľudí.